Неизвестные взломали страницу тернопольской полиции и публикуют неожиданный контент

Вьетнамские киберпреступники обратились к украинцам со словами "дорогая семья". Украинцы шутят, что отсутствие реакции правоохранителей вполне ожидаемо.

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Страницу полиции Тернопольской области в Facebook захватили хакеры. На это обратили внимание журналисты 0352.ua.

В медиа отметили, что полицейская пресс-служба неожиданно начала публиковать сомнительный контент, и призвали тернополян быть осмотрительными. В частности, украинцам посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам.

На момент публикации материала страница тернопольской полиции, очевидно, до сих пор контролируется киберпреступниками. Описание взломанного профиля изменилось.

"Подпишитесь на страницу, чтобы смотреть хорошие фильмы, дорогая семья!!! 98MEDIA", — говорится в поле "о себе" на вьетнамском языке.

В графе расположения хакеры указали Вьетнам, а также прикрепили ссылку на платный ресурс 98media.

Профиль тернопольской полиции в Facebook Фото: Скриншот

Последняя публикация, сделанная пресс-службой полиции, появилась на странице еще 24 августа — 6 дней назад. Какое-то время ведомство якобы хранило молчание, а с 29 августа начал публиковаться неожиданный контент.

Описания к новым постам написаны на вьетнамском и английском языках. Хакеры в нескольких публикациях поставили отметки локации — США. Среди опубликованного — "летсплеи" (трансляций с компьютерными играми в интернете) и сюжетные видео непонятного происхождения. Также на странице полиции опубликовали фото неизвестной девушки с подписью "hola". Продолжительность выложенных видео варьируется от 8 минут до 4 часов.

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В комментариях украинцы делятся возмущением или удивлением, а также пишут о взломе. Также пользователи прибегают к шуткам, в частности, что такая медленная реакция — вполне ожидаемая в случае с тернопольской полицией.

"Киберполиция плачет", — отметила одна из комментаторов.

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Свою страницу в Telegram полиция Тернопольской области продолжает активно вести, последняя публикация — от 30 августа. Однако о взломе Facebook-аккаунта там не упоминалось.

Профиль тернопольской полиции в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, Фокус со ссылкой на источники в спецслужбах информировал, что хакеры ГУР взломали телевидение в РФ. Россиянам показали правду о развязанной Кремлем войне.

Эксперт по кибербезопасности Грант Смит отомстил группе хакеров, которой удалось обмануть его жену. Крупная группировка Smishing Triad успела выманить у своих жертв данные о более 400 тысяч кредитных карт.