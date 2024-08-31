Невідомі зламали сторінку тернопільської поліції та публікують несподіваний контент

В’єтнамські кіберзлочинці звернулись до українців зі словами "дорога родино". Українці жартують, що відсутність реакції правоохоронців цілком очікувана.

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Сторінку поліції Тернопільської області у Facebook захопили хакери. На це звернули увагу журналісти 0352.ua.

У медіа наголосили, що поліційна пресслужба несподівано почала публікувати сумнівний контент, та закликали тернополян бути обачними. Зокрема, українцям порадили не переходити за підозрілими посиланнями.

На момент публікації матеріалу сторінка тернопільської поліції, очевидно, досі контролюється кіберзлочинцями. Опис зламаного профілю змінився.

"Підпишіться на сторінку, щоб дивитися хороші фільми, дорога родино!!! 98MEDIA", — йдеться у полі "про себе" в’єтнамською мовою.

У графі розташування хакери вказали В’єтнам, а також прикріпили посилання на платний ресурс 98media.

Профіль тернопільської поліції у Facebook Фото: Скриншот

Остання публікація, зроблена пресслужбою поліції, з’явилась на сторінці ще 24 серпня — 6 днів тому. Якийсь час відомство нібито зберігало мовчання, а з 29 серпня почав публікуватись несподіваний контент.

Описи до нових постів написані в’єтнамською та англійською мовами. Хакери у кількох публікаціях поставили відмітки локації — США. Серед опублікованого — "летсплеї" (трансляцій з комп’ютерними іграми в інтернеті) та сюжетні відео незрозумілого походження. Також на сторінці поліції опублікували фото невідомої дівчини з підписом "hola". Тривалість викладених відео варіюється від 8 хвилин до 4 годин.

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У коментарях українці діляться обуренням або здивуванням, а також пишуть про злам. Також користувачі вдаються до жартів, зокрема, що така повільна реакція — цілком очікувана у випадку з тернопільською поліцією.

"Кіберполіція плаче", — зазначила одна з коментаторок.

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Свою сторінку у Telegram поліція Тернопільської області продовжує активно вести, остання публікація — від 30 серпня. Однак про злам Facebook-акаунту там не згадувалось.

Профіль тернопільської поліції у Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус з посиланням на джерела у спецслужбах інформував, що хакери ГУР зламали телебачення у РФ. Росіянам показали правду про розв’язану Кремлем війну.

Експерт з кібербезпеки Грант Сміт помстився групі хакерів, якій вдалося обманути його дружину. Велике угруповання Smishing Triad встигло виманити у своїх жертв дані про понад 400 тисяч кредитних карток.