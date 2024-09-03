Покупка зарядной станции: украинец создал калькулятор для расчета нужной мощности

Калькулятор не только подсчитывает нужную мощность и емкость, но и рекомендует подходящие модели зарядных станций.

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В Украине снова действуют графики отключений света, поэтому зарядные станции продолжают пользоваться спросом, в частности среди жителей квартир, которые не могут установить дома генератор. Для того чтобы рассчитать необходимую мощность зарядной станции, украинский интерфейс-дизайнер Игорь с никнеймом в соцсети Х @rewlogan разработал специальный калькулятор.

Чтобы воспользоваться калькулятором, сначала необходимо выбрать устройства, которые должны питаться от зарядной станции. В прилагаемой таблице можно выбрать мощность, количество и нужное время работы приборов. Всего предлагается пять категорий приборов:

коммуникация;

бытовая техника;

комфорт и освещение;

развлечения и медиа;

инструменты.

Если прибора нет в списке, нужно выбрать раздел "Другое" и указать мощность самостоятельно. По умолчанию выставлена ​​среднестатистическая мощность каждого прибора — при необходимости его можно скорректировать.

Расчет потребления и рабочей мощности домашних устройств Фото: rewlogan.com/power

После внесения приборов, калькулятор подсчитывает общее потребление и рабочую мощность всех устройств. Далее пользователь может увидеть рекомендуемые параметры зарядных станций (минимальная емкость, минимальная рабочая мощность и минимальная пусковая мощность), а также несколько моделей станций, которые отвечают этим параметрам.

Рекомендуемые параметры и модели зарядных станций Фото: rewlogan.com/power

Автор предупреждает, что этот инструмент создан только для приблизительных расчетов. Разработчик призывает пересчитывать все самостоятельно, с учетом параметров конкретных устройств.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных", — подчеркнул создатель калькулятора.

Напомним, эксперт по энергоснабжению Николай Политикин рекомендует доверять сборку самодельных зарядных станций специалистам. Они же, по его словам, должны осуществить подбор комплектующих и рассчитать мощность будущего источника питания.

Также сообщалось, что во время блэкаута газовый котел может работать от аккумулятора или зарядной станции до 6 часов подряд, но важно учитывать ряд нюансов при выборе и подключении таких систем.