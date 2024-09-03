Купівля зарядної станції: українець створив калькулятор для розрахунку потрібної потужності

Калькулятор не тільки підраховує потрібну потужність і місткість, а й рекомендує відповідні моделі зарядних станцій.

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В Україні знову діють графіки відключень світла, тож на зарядні станції досі спостерігається попит, зокрема серед мешканців квартир, які не можуть встановити вдома генератор. Для того, щоб розрахувати необхідну потужність зарядної станції, український інтерфейс-дизайнер Ігор із нікнеймом у соцмережі Х @rewlogan розробив спеціальний калькулятор.

Щоб скористатися калькулятором, спочатку необхідно вибрати пристрої, які мають живитися від зарядної станції. У таблиці, що додається, можна вибрати потужність, кількість і потрібний час роботи приладів. Загалом пропонується п'ять категорій приладів:

комунікація;

побутова техніка;

комфорт та освітлення;

розваги та медіа;

інструменти.

Якщо приладу немає в списку, потрібно вибрати розділ "Інше" і вказати потужність самостійно. За замовчуванням виставлено середньостатистичну потужність кожного приладу — за потреби її можна скоригувати.

Розрахунок споживання та робочої потужності домашніх пристроїв Фото: rewlogan.com/power

Після зазначення приладів калькулятор підраховує загальне споживання та робочу потужність усіх пристроїв. Далі користувач може побачити рекомендовані параметри зарядних станцій (мінімальна місткість, мінімальна робоча потужність і мінімальна пускова потужність), а також кілька моделей станцій, які відповідають цим параметрам.

Рекомендовані параметри та моделі зарядних станцій Фото: rewlogan.com/power

Автор попереджає, що цей інструмент створений тільки для приблизних розрахунків. Розробник закликає перераховувати все самостійно, з урахуванням параметрів конкретних пристроїв.

"Я не несу жодної відповідальності за можливі помилки в результатах або даних", — наголосив творець калькулятора.

Нагадаємо, експерт з енергопостачання Микола Політикін рекомендує довіряти складання саморобних зарядних станцій фахівцям. Вони ж, за його словами, мають здійснити підбір комплектовання та розрахувати потужність майбутнього джерела живлення.

Також повідомлялося, що під час блекауту газовий котел може працювати від акумулятора або зарядної станції до 6 годин поспіль, але важливо враховувати низку нюансів під час вибору та підключенні таких систем.