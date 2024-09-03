Дмитрий Скляр: "В Netpeak фокус на результат идет впереди клиентоориентированности"

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Недавно мы рассказывали новость о том, что Netpeak Agencies Group запустил новый бизнес-юнит медийной рекламы. Как сегодня работает одно из крупнейших маркетинговых агентств Украины? Как найти свою уникальность в сервисном В2В бизнесе и почему важно украинским компаниям фокусироваться не только на инновациях, но и детальном планировании даже в условиях войны? Мы пообщались об этом всем с Chief Executive Officer и партнером группы диджитал агентств Netpeak — Дмитрием Скляром.

Сегодня Netpeak — это?

Я всегда в каждом своем выступлении говорю, что в первую очередь Netpeak — это люди, с холодным умом и горячими профессиональным сердцами. Команда 500+ профессионалов, которая работает по всему миру. Таким образом это дает нам мощное преимущество понимать особенности потребителей разных регионов и попадать в ожидания аудитории.

За последние 18 лет из локального одесского агентства, которое предоставляло услуги SEO, мы стали большим системным бизнесом родом из Украины, который имеет сегодня представительства в 4-х странах (Украина, Болгария, Казахстан и США).

Наша компания находится на пути развития к предоставлению интегрированных маркетинговых решений для бизнеса и я горжусь, что с каждым кварталом мы становимся ближе к этой цели.

Какими инструментами вы реализовываете вашу стратегию комплексного партнерства для клиентов?

Сегодня у нас есть более 15 продуктовых решений и мы не останавливаемся на этом. На наших ежеквартальных митах с командой я часто презентую запуск новой услуги. Сейчас активно работаем над перезапуском нашего направления стратегий и планируем развивать креативные направления и собственный продакшен. Например, недавно была новость о запуске полноценного отдельного бизнес-юнита по медийной рекламе. Конечно, мы объединили в основных медийных услугах нашу глубинную экспертизу в performance и работе с big data и классические медийные форматы, поскольку в нашем ДНК компании заложено, что любая маркетинговая активность должна приносить бизнесу четкий измеряемый результат.

Кстати, хочу заметить, что мы придерживаемся этого подхода и по нашему внутреннему маркетингу и даже построили систему измерения результатов по работе нашего Netpeak Journal, пиар активностям и тому подобное. Поскольку в условиях военного времени вырос спрос на эффективность каждого действия. Мы просто не имеем права на шаги, которые будут не эффективными, ведь нужно поддерживать экономику страны, семьи наших сотрудников и конечно военных.

Ого, 15 продуктовых направлений — это мощно! Что побудило к диверсификации инструментов, поскольку долгое время вас знали как лидера именно в SEO и PPC?

Не поверите, но Глубинные интервью с нашими партнерами на сегодня показывают, что еще есть доля компаний, которые воспринимают нас именно в таком амплуа и очень удивляются, когда мы говорим о том, что являемся одним из самых мощных в Украине партнеров по retention маркетингу, а с середины 2022 года помогли сотням украинских компаний запустить продажи на западных маркетплейсах. И это лишь маленькая часть нашего маркетингового инвентаря :) Конечно, мы работаем в этом направлении коммуникационно — вот я к вам на интервью пришел(смеется).

Но если серьезно, то где-то 5 лет назад, в конце 2019 года мы проводили ежегодную фокус-группу с нашими партнерами и увидели, что у них есть спрос на то, чтобы закрывать все зоны маркетинга с одним партнером, поскольку инструменты должны быть помещены в один тактический план. Также это совпало с тем, что наши senior специалисты начали приходить с предложениями новых услуг, в которых они имели экспертизу. Заметив эти два поинты мы тестово решили запустить некоторые бизнес-юниты. Увидели положительный результат влияния на достижение бизнес-целей наших партнеров и начали строить нашу собственную стратегию компании в этом направлении.

Сегодня мы реализовали успешно формат построения компании по принципу unit-economy, где каждый руководитель департамента как мини СЕО со своими планами по продажам, новым услугам, у некоторых даже есть отдельные маркетологи. Это дает им свободу действий в рамках их направления, которое мы обмениваем на их комит на плановый результат.

Дмитрий Скляр, партнер группы диджитал агентств Netpeak Фото: netpeak.ua

Дмитрий, в чем уникальность услуг Netpeak на рынке? Или как любят говорить все маркетологи мира, какую ценность потеряет ваш клиент, если вдруг завтра вашей компании не будет на рынке?

Достаточно интересный вопрос для сервисного бизнеса, который работает в В2В сегменте. Если вы проанализируете конъюнктуру украинского рынка, то увидите, что такие инструменты или услуги также используют другие коллеги из рекламно-коммуникационного сегмента. Но фишка Netpeak — в индивидуальном подходе к сочетанию этих инструментов и наших наработанных за 18 лет флоу. Мы создаем синергию, сочетая различные инструменты и методы, что позволяет нам достигать наилучших результатов для наших партнеров. Если говорить о сильных сторонах в сотрудничестве с Netpeak, то могу выделить следующие:

Data-driven подход. Как любим шутить, мы — перфекционисты до спинного мозга в вопросе big data и всех данных. Измеряем все и строим прогнозы не сказочные, а подтвержденные конкретными цифрами с ноткой амбициозности. Кстати, поделюсь маленьким инсайтом. У нас в компании есть рекорд по самой большой Google Sheet таблице, которая насчитывает 5131 строку. Я когда-то увлекся одним из отчетов — так начался путь визуализации управленческой отчетности группы агентств :)

Принцип результатоориентированности идет впереди клиентоориентированности. Да, возможно, этот тезис достаточно нестандартный для сервисного бизнеса. Но мы строим всегда искренние партнерские взаимоотношения и если какое-то предложение/идея будет не выгодно для бизнеса нашего партнера, мы сразу скажем это прямо или даже откажемся внедрять тот или иной инструмент. Для нас важно, чтобы бизнесы с нами достигали своих ключевых целей, а не просто использовали маркетинговые бюджеты. Result oriented принцип проходит лейтмотивом и в наших внутренних командных процессах, так и во внешних коммуникациях с партнерами.

Netpeak эффективен тогда, когда выступает в роли бизнес-партнера. Сейчас я говорю, конечно, не о варианте, когда мы становимся акционерами компании :) Я здесь имею в виду построение взаимоотношений, когда мы имеем четкую цель, которую хочет достичь бизнес — в основном она касается либо дохода, либо позиций на рынке. А мы, как профессионалы маркетинга, предлагаем самые эффективные методы и пути ее достижения, сочетая различные инструменты в один тактический план.

Как написано в дексрипторе, Netpeak — digital growth partner. А какие вы смыслы вкладываете в понятие "партнерство" как СЕО компании?

Для меня — это о доверии и умении смотреть в общем направлении. Я часто этот формат называю "играть в одной команде". Когда партнер прислушивается и внедряет наши рекомендации и подходы, то получает результат. Мы же в свою очередь берем ответственность не за низкоуровневые маркетинговые цели в виде трафика или лидов с сайта, а смотрим масштабнее. Если наш сотрудник видит, что есть вопросы с сайтом или с колл-центром, то идет к партнеру и озвучивает эту проблематику и варианты ее решения. Если мы видим, что лидов достаточно, но конверсия падает на этапе сейлз процесса, то мы подсвечиваем и этот момент.

Партнерство — когда двум сторонам одинаково важно. А Netpeak всегда важно.

В этом году компании исполнилось 18 лет, но мы знаем, что у вас есть партнер, с которым вы работаете более 17 лет — OLX. Как удалось построить такое долговременное партнерство?

Мне кажется, что лучше, чем наш партнер, на этот вопрос никто не ответит :) С августа мы запустили наш видеопроект "18 друзей Netpeak" к нашему совершеннолетию в Украине и там есть моно интревью с Head of Marketing OLX Украина, Казахстан и Укзбекистан, поэтому рекомендую посмотреть и все услышать из первых уст :) Если коротко ответить на ваш вопрос, то это отдельно выделенная команда, которая по принципу outstaff системно помогает достигать все цели по развитию и высокое качество работы наших специалистов. Ведь когда есть вовлеченность в бизнес, экспертиза и желание драйвить процессы, то возникает доверие к тестированию новых инструментов, регионов, подходов.

По моему мнению, для долговременных историй украинскому сервисному бизнесу пора менять свой майндсет подрядчиков и уметь брать на себя брать ответственность за решения, которые предлагаются. Тогда всем будет по кайфу.

Дмитрий, вы сказали в начале, что сегодня в компании работает более 500 человек. Почему по вашему мнению, люди выбирают работать в Netpeak?

Помните, я вам немного раньше говорил, что мы адепты данных :) Поэтому хочу ответить на этот вопрос словами моих коллег. Мы ежегодно проводим eNPS опрос команды, поскольку мне как СЕО, важно понимать настроения команды и какие есть вопросы, ведь к сожалению, нет возможности пообщаться с каждым из 500 коллег лично.

Общий показатель eNPS по группе диджитал агентств Netpeak у нас составляет 64% (в 2023 — 50%). Каждый тиммейт высоко оценил свою удовлетворенность целями и задачами, которые перед ним стоят, атмосферу в коллективе, коммуникацию топ-менеджмента с командой и свои отношения с руководителем.

Каковы планы компании на ближайшие 1-3-5 лет? Новые продукты, рынки, направления развития?

Хороший вопрос:) Но предлагаю быть реалистами. Конечно, мы имеем глобальные векторы развития на 3 и 5 лет, однако мы украинская компания, которая живет в условиях войны, поэтому наш горизонт планирования в пределах 1-2 лет. Часть команды сейчас активно сфокусирована на развитии нашей компании в США и повышении доли в портфеле клиентов с этого рынка. Мы планируем дальше продолжать и масштабировать наш успешный опыт на примере болгарской компании по M&A на рынке Восточной Европы. Конечно, как я говорил ранее, продолжение нашего пути в векторе интегрированных маркетинговых решений для бизнеса за счет более мощного развития медийного направления, перезапуска направления стратегий и создания бизнес-юнитов по бренду и продакшену. Остальное может меняться, потому что часто возможности появляются по ходу операционной деятельности. Поэтому мы эджайл.

Какие 3 вещи по вашему мнению, сегодня нужно учитывать каждому украинскому бизнесу, чтобы построить устойчивую компанию на десятилетия?

Во-первых, инновации и планирование. Важно постоянно инвестировать в новые технологии, следить за трендами и адаптироваться к изменениям на рынке. При этом, для обеспечения долговременной финансовой устойчивости важно иметь четкое финансовое планирование, создавать резервные фонды и контролировать расходы. Эффективное управление финансами позволяет компании быть готовой к экономическим вызовам и обеспечивает стабильный рост. Горжусь тем, что последние 3-5 лет, наш опыт выполнения плановых годовых целей в целом находится в диапазоне +-3%.

Во-вторых, каждый бизнес должен сегодня быть за свою команду. Сильная корпоративная культура является основой для долгосрочного успеха. Важно создать среду, где сотрудники чувствуют поддержку, имеют возможность развиваться и достигать своих целей. Это способствует повышению мотивации и производительности команды, что в свою очередь влияет на успех компании.

В-третьих, фокус на клиентском опыте. Клиенты являются центром любого бизнеса. Важно постоянно работать над улучшением их опыта, сосредотачиваясь на потребностях и ожиданиях. Отзывы клиентов, аналитика данных и персонализированные подходы помогают создавать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами.

И самое главное, каждый украинский бизнес должен сегодня понимать, что он должен прилагать максимум усилий для нашей Победы: донаты, фокусная поддержка военных бригад, уплата налогов, волонтерство. А после Победы — фокус на восстановление нашей страны. Так что работаем, друзья!