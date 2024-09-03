Дмитро Скляр: "У Netpeak фокус на результат йде попереду клієнтоорієнтованості"

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Нещодавно ми розповідали новину про те, що Netpeak Agencies Group запустив новий бізнес-юніт медійної реклами. Як сьогодні працює одне із найбільших маркетингових агентств України? Як знайти свою унікальність у сервісному В2В бізнесі та чому важливо українським компаніям фокусуватися не лише на інноваціях, але і детальному плануванні навіть в умовах війни? Ми поспілкувалися про це все з Chief Executive Officer та партнером групи диджитал агентств Netpeak – Дмитром Скляром.

Сьогодні Netpeak – це?

Я завжди у кожному своєму виступі говорю, що у першу чергу Netpeak – це люди, з холодним розумом та гарячими професійним серцями. Команда 500+ професіоналів, яка працює по всьому світу. Таким чином це даєм нам потужну перевагу розуміти особливості споживачів різних регіонів та влучати в очікування аудиторії.

За останні 18 років з локального одеського агентства, яке надавало послуги SEO, ми стали великим системним бізнесом родом з України, який має сьогодні представництва у 4-х країнах (Україна, Болгарія, Казахстан та США).

Наша компанія знаходиться на шляху розвитку до надання інтегрованих маркетингових рішень для бізнесу та я пишаюсь, що з кожним кварталом ми стаємо ближчими до цієї цілі.

Якими інструментами ви реалізовуєте вашу стратегію комплексного партнерства для клієнтів?

Сьогодні у нас є більше 15 продуктових рішень та ми не зупиняємося на цьому. На наших щоквартальних мітах з командою я часто презентую запуск нової послуги. Зараз активно працюємо над перезапуском нашого напрямку стратегій та плануємо розвивати креативні напрямки і власний продакшен. Наприклад, нещодавно була новина про запуск повноцінного окремого бізнес-юніту по медійній рекламі. Звісно, ми поєднали в основних медійних послугах нашу глибинну експертизу в performance та роботі з big data та класичні медійні формати, оскільки у нашому ДНК компанії закладено, що будь-яка маркетингова активність має приносити бізнесу чіткий вимірюваний результат.

До речі, хочу зауважити, що ми дотримуємось цього підходу і щодо нашого внутрішнього маркетингу і навіть побудували систему вимірювання результатів по роботі нашого Netpeak Journal, піар активностям тощо. Оскільки в умовах воєнного часу зріс попит на ефективність кожної дії. Ми просто не маємо права на кроки, які будуть не ефективними, адже потрібно підтримувати економіку країни, сім’ї наших співробітників та звісно військових.

Ого, 15 продуктових напрямків – це потужно! Що спонукало до диверсифікації інструментів, оскільки довгий час вас знали як лідером саме в SEO та PPC?

Не повірите, але Глибинні інтервʼю з нашими партнерами на сьогодні показують, що ще є частка компаній які сприймають нас саме в такому амплуа та дуже дивуються, коли ми говоримо про те, що є одним із найпотужніших в Україні партнерів по retention маркетингу, а з середини 2022 року допомогли сотням українських компаній запустити продажі на західних маркетплейсах. І це лише маленька частина нашого маркетингового інвентарю:) Звісно, ми працюємо у цьому напрямку комунікаційно – ось я до вас на інтерв’ю прийшов (сміється).

Але якщо серйозно, то десь 5 років тому, наприкінці 2019 року ми проводили щорічну фокус-групу з нашими партнерами та побачили, що у них є попит на те, щоб закривати всі зони маркетингу з одним партнером, оскільки інструменти мають бути заметчені в один тактичний план. Також це співпало з тим, що наші senior спеціалісти почали приходити із пропозиціями нових послуг, в яких вони мали експертизу. Заметчивши ці два пойнти ми тестово вирішили запустити деякі бізнес-юніти. Побачили позитивний результат впливу на досягнення бізнес-цілей наших партнерів та почали будувати нашу власну стратегію компанії у цьому напрямку.

Сьогодні ми реалізували успішно формат побудови компанії по принципу unit-economy, де кожен керівник департаменту як міні СЕО зі своїми планами по продажам, нових послугам, у деяких навіть є окремі маркетологи. Це дає їм свободу дій в рамках їхнього напрямку, який ми обмінюємо на їхній коміт на плановий результат.

Дмитро Скляр, партнер групи диджитал агентств Netpeak Фото: netpeak.ua

Дмитро, у чому унікальність послуг Netpeak на ринку? Або як люблять казати всі маркетологи світу, яку цінність втратить ваш клієнт, якщо раптом завтра вашої компанії не буде на ринку?

Досить цікаве питання для сервісного бізнесу, який працює у В2В сегменті. Якщо ви проаналізуєте кон'юнктуру українського ринку, то побачите, що такі інструменти або послуги також використовують інші колеги з рекламно-комунікаційного сегменту. Але фішка Netpeak – в індивідуальному підході до поєднання цих інструментів та наших напрацьованих за 18 років флоу. Ми створюємо синергію, поєднуючи різні інструменти та методи, що дозволяє нам досягати найкращих результатів для наших партнерів. Якщо говорити про сильні сторони у співпраці з Netpeak, то можу виділити такі:

● Data-driven підхід. Як любимо жартувати, ми – перфекціоністи до спинного мозку у питанні big data та всіх даних. Вимірюємо все та будуємо прогнози не казкові, а підтверджені конкретними цифрами з ноткою амбіційності. До речі, поділюся маленьким інсайтом. У нас в компанії є рекорд по найбільшій Google Sheet таблиці, яка налічує 5131 рядків. Я колись захопився одним із звітів — так почався шлях візуалізації управлінської звітності групи агентств :)

● Принцип результатоорієнтованості йде попереду клієнтоорієнтованості. Так,можливо, ця теза досить нестандартна для сервісного бізнесу. Але ми будуємо завжди щирі партнерські взаємовідносини і якщо якась пропозиція/ідея буде не вигідна для бізнесу нашого партнера, ми відразу скажемо це прямо або навіть відмовимося впроваджувати той або інший інструмент. Для нас важливо, щоб бізнеси з нами досягали своїх ключових цілей, а не просто використовували маркетингові бюджети. Result oriented принцип проходить лейтмотивом і у наших внутрішніх командних процесах, так і в зовнішніх комунікаціях з партнерами.

● Netpeak найефективніший тоді, коли виступає у ролі бізнес-партнера. Зараз я кажу, звісно, не про варіант, коли ми стаємо акціонерами компанії :) Я тут маю на увазі про побудову взаємовідносин, коли ми маємо чітку ціль, що хоче досягти бізнес – переважно вона стосується або доходу, або позицій на ринку. А ми, як професіонали маркетингу, пропонуємо найефективніші методи та шляхи її досягнення, поєднуючи різні інструменти в один тактичний план.

Як написано у дексрипторі, Netpeak – digital growth partner. А які ви сенси вкладаєте у поняття "партнерство" як СЕО компанії?

Для мене – це про довіру та вміння дивитися у спільному напрямку. Я часто цей формат називаю "грати в одній команді". Коли партнер дослухається і впроваджує наші рекомендації та підходи, то отримує результат. Ми ж в свою чергу беремо відповідальність не за низькорівневі маркетингові цілі у вигляді трафіку чи лідів з сайту, а дивимося масштабніше. Якщо наш працівник бачить, що є питання з сайтом або з колл-центром, то йде до партнера та озвучує цю проблематику та варіанти її вирішення. Якщо ми бачимо, що лідів достатньо, але конверсія падає на етапі сейлз процесу, то ми підсвічуємо також цей момент.

Партнерство – коли двом сторонам однаково важливо. А Netpeak завжди важливо.

Цього року компанії виповнилося 18 років, але ми знаємо, що у вас є партнер, з яким ви працюєте більше 17 років – OLX. Як вдалося побудувати таке довготривале партнерство?

Мені здається, що краще, ніж наш партнер, на це запитання ніхто не відповість:) З серпня ми запустили наш відеопроєкт "18 друзів Netpeak" до нашого повноліття в Україні та там є моно інтрев’ю з Head of Marketing OLX Україна, Казахстан та Укзбекистан, тому рекомендую переглянути та все почути з перших вуст:) Якщо коротко відповісти на ваше запитання, то це окремо виділена команда, яка по принципу outstaff системно допомагає досягати всі цілі по розвитку та висока якість роботи наших спеціалістів. Адже коли є залученість у бізнес, експертиза та бажання драйвити процеси, то виникає довіра до тестування нових інструментів, регіонів, підходів.

На мою думку, для довготривалих історій українському сервісному бізнесу час змінювати свій майндсет підрядників та вміти брати на себе брати відповідальність за рішення, які пропонуються. Тоді всім буде по кайфу.

Дмитро, ви сказали на початку, що сьогодні у компанії працює більше 500 людей. Чому на вашу думку, люди обирають працювати в Netpeak?

Пам’ятаєте, я вам трішки раніше казав, що ми адепти даних?:) Тому хочу відповісти на це запитання словами моїх колег. Ми щороку проводимо eNPS опитування команди, оскільки мені як СЕО, важливо розуміти настрої команди та які є питання, адже на жаль, не маю можливості поспілкуватися з кожним із 500 колег особисто.

Загальний показник eNPS по групі диджитал агентств Netpeak у нас становить 64% (у 2023 – 50%). Кожен тіммейт високо оцінив свою задоволеність цілями та задачами, які перед ним стоять, атмосферу в колективі, комунікацію топменеджменту з командою та свої відносини з керівником.

Якими є плани компанії на найближчий 1-3-5 років? Нові продукти, ринки, напрямки розвитку?

Гарне питання:) Але пропоную бути реалістами. Звісно, ми маємо глобальні вектори розвитку на 3 та 5 років, проте ми українська компанія, яка живе в умовах війни, тому наш горизонт планування в межах 1-2 років. Частина команди зараз активно сфокусована на розвитку нашої компанії у США та підвищення долі у портфелі клієнтів з цього ринку. Ми плануємо далі продовжувати та масштабувати наш успішний досвід на прикладі болгарської компанії з M&A на ринку Східної Європи. Звісно, як я казав раніше, продовження нашого шляху у векторі інтегрованих маркетингових рішень для бізнесу за рахунок більш потужного розвитку медійного напрямку, перезапуску напрямку стратегій та створення бізнес-юнітів по бренду і продакшену. Решта може змінюватися, бо часто можливості з’являються по ходу операційної діяльності. Тому ми еджайл.

Які 3 речі на вашу думку, сьогодні потрібно враховувати кожному українському бізнесу, щоб побудувати стійку компанію на десятиліття?

По-перше, інновації та планування. Важливо постійно інвестувати в нові технології, слідкувати за трендами та адаптуватися до змін на ринку. При цьому, для забезпечення довготривалої фінансової стійкості важливо мати чітке фінансове планування, створювати резервні фонди та контролювати витрати. Ефективне управління фінансами дозволяє компанії бути готовою до економічних викликів та забезпечує стабільне зростання. Пишаюсь тим, що останні 3-5 років, наш досвід виконання планових річних цілей в цілому знаходиться в діапазоні +-3%.

По-друге, кожен бізнес має сьогодні бути за свою команду. Сильна корпоративна культура є основою для довгострокового успіху. Важливо створити середовище, де співробітники відчувають підтримку, мають можливість розвиватися та досягати своїх цілей. Це сприяє підвищенню мотивації та продуктивності команди, що в свою чергу впливає на успіх компанії.

По-третє, фокус на клієнтському досвіді. Клієнти є центром будь-якого бізнесу. Важливо постійно працювати над покращенням їхнього досвіду, зосереджуючись на потребах та очікуваннях. Відгуки клієнтів, аналітика даних та персоналізовані підходи допомагають створювати довгострокові та взаємовигідні відносини з клієнтами.

І найголовніше, кожен український бізнес має сьогодні розуміти, що він повинен докладати максимум зусиль для нашої Перемоги: донати, фокусна підтримка військових бригад, сплата податків, волонтерство. А після Перемоги – фокус на відбудову нашої країни. То ж працюємо, друзі!