Через 10 лет весь мир перейдет на "чистую" энергию: аналитики рассказали, как этого достичь

Быстрее всего мир внедряет 2 альтернативных источника "зеленой" энергии — солнечный и ветряной. Их рост значительно опережает развитие гидроэнергетики, которая на практике является крупнейшим поставщиком "чистой" энергии.

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Мир прошел важный этап в развитии чистой энергии, поскольку бум ветровой и солнечной энергии привел к тому, что 30% электроэнергии в мире были произведены возобновляемыми источниками.

Как "зеленая" энергетика развивалась в 2023-24 годах

По данным отчета Global Electricity Review, опубликованного аналитическим центром Ember, мир значительно продвинулся в сфере чистой энергии. Об этом сообщает CNN. Эксперты прогнозируют, что глобальное производство ископаемого топлива немного сократится в 2024 году, а в последующие годы будет испытывать существенный спад.

Это значительный шаг по направлению к глобальной цели — достичь 60% возобновляемой электроэнергии к 2030 году, отметил Дэйв Джонс, директор по глобальным исследованиям в Ember.

"Будущее возобновляемых источников энергии уже наступило", — сказал Джонс. "В частности, солнечная энергетика развивается быстрее, чем кто-либо мог себе представить".

Данные отчета показывают, насколько сильно меняется мировой энергетический сектор. В 2000 году возобновляемые источники составляли менее 19% мирового энергобаланса. Теперь они составляют более 30%. Принимая во внимание ядерную энергию, в прошлом году мир выработал почти 40% электроэнергии из низкоуглеродных источников.

Хотя глобальные уровни загрязнения планеты, вызванного нагреванием, достигли рекордно высокого уровня в 2023 году, бум возобновляемых источников привел к тому, что интенсивность выбросов углерода в секторе электроэнергетики (количество выбросов углерода, произведенных на единицу электроэнергии, — ред.) достигла рекордно низкого уровня в 2023 году, на 12% меньше пикового значения 2007 года.

Развитие "чистой" энергетики замедляет рост энергии на ископаемом топливе почти на две трети за последнее десятилетие, говорится в отчете. Уже более 50% стран на 5 лет преодолели пик в производстве электроэнергии с использованием ископаемого топлива.

Солнечная энергия — самый быстрорастущий источник электроэнергии

Быстрее всего мир внедряет 2 альтернативных источника "зеленой" энергии — солнечный и ветряной. Их рост значительно опережает развитие гидроэнергетики, которая на практике является крупнейшим поставщиком "чистой" энергии.

Хотя уголь и газ по-прежнему составляют основную часть глобальной выработки электроэнергии, темпы их роста в прошлом году были намного ниже, чем у "ветра" и "солнца".

Рост возобновляемых источников энергии был бы еще выше, если бы не значительное падение в сфере гидроэнергетики из-за засухи в таких странах, как Китай и Индия. Дефицит они восполнили за счет угля. И тем не менее, Китай является крупнейшим производителем солнечной электроэнергии в мире. Эта страна располагает огромными мощностями — 36% мирового производства солнечной электроэнергии и производит в 2 раза больше солнечной электроэнергии, чем США в 2023 и 2024 годах. Но доля солнечной энергии в внутреннем электроэнергетическом балансе обеих стран одинаково низкая — около 6%.

Согласно отчету, солнечная энергия составляет более 10% годового производства электроэнергии в 33 странах, включая Чили (30%), Австралию (17%) и Нидерланды (17%), а Калифорния, пятая по величине экономика мира, вырабатывает 28% своей электроэнергии за счет солнечной энергии.

Доля ископаемого топлива в общем объеме электроэнергии упала с 64,7% в 2000 году до 60,6% в 2023 году. Ember прогнозирует, что эта цифра значительно снизится в 2024 году до 57,6% из-за быстрого роста солнечной энергетики.

Согласно отчету, солнечная энергетика была самым быстрорастущим источником электроэнергии в 2023 году — 19-й год подряд. Она составила почти вдвое больше новой генерации электроэнергии, чем уголь в прошлом году.

Наибольшее количество солнечных электростанций было установлено в конце 2023 года, поэтому полный эффект еще предстоит ощутить, сказал Джонс. "Я думаю, что 2024 год порадует нас новыми данными", — подчеркнул он.

Спрос на "чистую" электроэнергию резко возрастет

Глобальный спрос на электроэнергию вырос до рекордного максимума в 2023 году, что эквивалентно общему спросу на электроэнергию Канады, но темпы роста замедлились по сравнению со средними показателями за последнее десятилетие — до 2,5%. Китай был основным драйвером спроса, в то время как в США и ​​Европе наблюдалось резкое падение на фоне более мягкой погоды и — особенно в ЕС.

Аналитики ожидают, что рост спроса резко ускорится в течение следующих нескольких лет, чему будут способствовать такие технологии, как электромобили, тепловые насосы, кондиционеры и электролиз — процесс, используемый для производства "зеленого" водорода. Эксперты полагают, что "чистая" электрификация будет более эффективной, чем ископаемое топливо.

В целом, отчет Ember "дает надежду", — сказала Нэнси Хегель, научный консультант Национальной лаборатории возобновляемой энергии.

"Он показывает, что мир может генерировать значительные объемы электроэнергии с помощью "зеленой" энергии", — сказала она.

Вопрос в том, будут ли темпы перехода достаточно быстрыми.

"Выбор в течение следующих 10 лет имеет решающее значение", — подчеркнула консультант.

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