Через 10 років увесь світ перейде на "чисту" енергію: аналітики розповіли, як цього досягти

Найшвидше світ впроваджує 2 альтернативні джерела "зеленої" енергії — сонячне та вітряне. Їхнє зростання значно випереджає розвиток гідроенергетики, яка на практиці є найбільшим постачальником "чистої" енергії.

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Світ пройшов важливий етап у розвитку чистої енергії, оскільки бум вітрової та сонячної енергії призвів до того, що 30% електроенергії у світі було вироблено відновлюваними джерелами.

Як "зелена" енергетика розвивалася у 2023-24 роках

За даними звіту Global Electricity Review, опублікованого аналітичним центром Ember, світ значно просунувся у сфері чистої енергії. Про це повідомляє CNN. Експерти прогнозують, що глобальне виробництво викопного палива трохи скоротиться у 2024 році, а в наступні роки відчуватиме істотний спад.

Це значний крок у напрямку до глобальної мети — досягти 60% відновлюваної електроенергії до 2030 року, зазначив Дейв Джонс, директор з глобальних досліджень в Ember.

"Майбутнє поновлюваних джерел енергії вже настало", — сказав Джонс. "Зокрема, сонячна енергетика розвивається швидше, ніж будь-хто міг собі уявити".

Дані звіту показують, наскільки сильно змінюється світовий енергетичний сектор. У 2000 році поновлювані джерела становили менше 19% світового енергобалансу. Тепер вони становлять понад 30%. Беручи до уваги ядерну енергію, минулого року світ виробив майже 40% електроенергії з низьковуглецевих джерел.

Хоча глобальні рівні забруднення планети, спричиненого нагріванням, сягнули рекордно високого рівня 2023 року, бум поновлюваних джерел призвів до того, що інтенсивність викидів вуглецю в секторі електроенергетики (кількість викидів вуглецю, вироблених на одиницю електроенергії, — ред.) сягнула рекордно низького рівня 2023 року, що на 12% менше пікового значення 2007 року.

Розвиток "чистої" енергетики уповільнює зростання енергії на викопному паливі майже на дві третини за останнє десятиліття, ідеться у звіті. Уже понад 50% країн на 5 років подолали пік у виробництві електроенергії з використанням викопного палива.

Сонячна енергія — найбільш швидкозростаюче джерело електроенергії

Найшвидше світ впроваджує 2 альтернативні джерела "зеленої" енергії — сонячне та вітряне. Їхнє зростання значно випереджає розвиток гідроенергетики, яка на практиці є найбільшим постачальником "чистої" енергії.

Хоча вугілля і газ, як і раніше, становлять основну частину глобального вироблення електроенергії, темпи їхнього зростання торік були набагато нижчими, ніж у "вітру" і "сонця".

Зростання відновлюваних джерел енергії було б ще вищим, якби не значне падіння у сфері гідроенергетики через посуху в таких країнах, як Китай та Індія. Дефіцит вони заповнили за рахунок вугілля. І тим не менше, Китай є найбільшим виробником сонячної електроенергії у світі. Ця країна володіє величезними потужностями — 36% світового виробництва сонячної електроенергії та виробляє в 2 рази більше сонячної електроенергії, ніж США у 2023 і 2024 роках. Але частка сонячної енергії у внутрішньому електроенергетичному балансі обох країн однаково низька — близько 6%.

Згідно зі звітом, сонячна енергія становить понад 10% річного виробництва електроенергії в 33 країнах, включно з Чилі (30%), Австралією (17%) і Нідерландами (17%), а Каліфорнія, п'ята за величиною економіка світу, виробляє 28% своєї електроенергії за рахунок сонячної енергії.

Частка викопного палива в загальному обсязі електроенергії впала з 64,7% у 2000 році до 60,6% у 2023 році. Ember прогнозує, що ця цифра значно знизиться у 2024 році до 57,6% через швидке зростання сонячної енергетики.

Згідно зі звітом, сонячна енергетика була найбільш швидкозростаючим джерелом електроенергії у 2023 році — 19-й рік поспіль. Вона склала майже вдвічі більше нової генерації електроенергії, ніж вугілля минулого року.

Найбільшу кількість сонячних електростанцій було встановлено наприкінці 2023 року, тому повний ефект ще належить відчути, сказав Джонс. "Я думаю, що 2024 рік порадує нас новими даними", — підкреслив він.

Попит на "чисту" електроенергію різко зросте

Глобальний попит на електроенергію зріс до рекордного максимуму 2023 року, що еквівалентно загальному попиту на електроенергію Канади, але темпи зростання сповільнилися порівняно із середніми показниками за останнє десятиліття — до 2,5%. Китай був основним драйвером попиту, тоді як у США та Європі спостерігалося різке падіння на тлі більш м'якої погоди і — особливо в ЄС.

Аналітики очікують, що зростання попиту різко прискориться протягом наступних кількох років, чому сприятимуть такі технології, як електромобілі, теплові насоси, кондиціонери та електроліз — процес, який використовується для виробництва "зеленого" водню. Експерти вважають, що "чиста" електрифікація буде більш ефективною, ніж викопне паливо.

Загалом, звіт Ember "дає надію", — сказала Ненсі Хегель, науковий консультант Національної лабораторії відновлюваної енергії.

"Він показує, що світ може генерувати значні обсяги електроенергії за допомогою "зеленої" енергії", — сказала вона.

Питання в тому, чи будуть темпи переходу досить швидкими.

"Вибір протягом наступних 10 років має вирішальне значення", — наголосила консультантка.

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