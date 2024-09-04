Самая большая в мире батарея "из ржавчины" будет хранить в 130 млн раз больше энергии, чем ноутбук

Новая система железо-воздушных батарей будет хранить 8500 МВт*ч энергии после завершения строительства.

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Энергетический стартап Form Energy планирует построить самую большую в мире батарею в Линкольне, штат Мэн (США), чтобы помочь снизить нагрузку на энергосистему региона. Проект финансируется Министерством энергетики, пишет livescience.com.

Система батарей будет иметь наибольшую энергетическую емкость из всех объявленных в мире. Об этом заявил Матео Харамильо, генеральный директор и соучредитель Form Energy. Текущий рекорд принадлежит проекту Edwards and Sanborn solar-plus-storage в Калифорнии, который использует более 120 000 батарей для хранения 3287 МВт*ч энергии.

Эксперты подсчитали, что одного мегаватт-часа будет достаточно для того, чтобы электромобиль проехал 5800 км. Если бы можно было подключить аккумуляторную систему Form Energy к электрокару, он мог бы проехать 50 млн км на одной зарядке — этого достаточно, чтобы обогнуть Землю 1228 раз. Или еще пример: энергетическая емкость лучших ноутбуков составляет около 65 Вт*ч. Для сравнения — новая батарея сможет хранить в 130 млн раз больше энергии.

Энергохранилище будет создано с использованием новой системы железо-воздушных батарей Form Energy. Работать устройство будет следующим образом: когда батарея разряжается, она забирает кислород из воздуха и превращает железо внутри в ржавчину. Затем, когда батарея заряжается, процесс идет в обратном порядке — ржавчина снова превращается в железо и выделяется кислород в воздух.

Система будет включать несколько отдельных аккумуляторных модулей размером со стиральную машину каждый с 50-ю ячейками высотой в 1 м. Ячейки содержат железные и воздушные электроды вместе с раствором электролита на водной основе.

"Проект обеспечит более надежную, чистую и доступную сеть в Новой Англии за счет снижения перегрузки передачи и предоставления ценных ресурсов ветровой энергии там и тогда, когда и где они необходимы", — сказал Харамильо.

У компании есть 6 крупных проектов, и ни один из них еще не завершен. Например, пилотный проект на 150 МВт*ч в партнерстве с Great River Energy в Кембридже, штат Миннесота, а также гораздо более хранилище на 1500 МВт*ч в Беккере.

Ранее мы сообщали, что новые аккумуляторы 4680 дают в 5 раз больше энергии. LG стремится вырваться вперед в гонке за производство аккумуляторов 4680, конкурируя с CATL, Samsung, SK, Panasonic и Tesla.