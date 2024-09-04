Найбільша у світі батарея "з іржі" зберігатиме в 130 млн разів більше енергії, ніж ноутбук

Нова система залізо-повітряних батарей зберігатиме 8500 МВт*год енергії після завершення будівництва.

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Енергетичний стартап Form Energy планує побудувати найбільшу у світі батарею в Лінкольні, штат Мен (США), щоб допомогти знизити навантаження на енергосистему регіону. Проєкт фінансується Міністерством енергетики, пише livescience.com.

Система батарей матиме найбільшу енергетичну ємність з усіх оголошених у світі. Про це заявив Матео Харамільо, генеральний директор і співзасновник Form Energy. Поточний рекорд належить проєкту Edwards and Sanborn solar-plus-storage у Каліфорнії, який використовує понад 120 000 батарей для зберігання 3287 МВт*год енергії.

Експерти підрахували, що однієї мегават-години буде достатньо для того, щоб електромобіль проїхав 5800 км. Якби можна було підключити акумуляторну систему Form Energy до електрокара, він міг би проїхати 50 млн км на одній зарядці — цього достатньо, щоб обігнути Землю 1228 разів. Або ще приклад: енергетична ємність найкращих ноутбуків становить близько 65 Вт*год. Для порівняння — нова батарея зможе зберігати в 130 млн разів більше енергії.

Енергосховище буде створено з використанням нової системи залізо-повітряних батарей Form Energy. Працюватиме пристрій так: коли батарея розряджається, вона забирає кисень із повітря і перетворює залізо всередині на іржу. Потім, коли батарея заряджається, процес іде у зворотному порядку — іржа знову перетворюється на залізо і виділяється кисень у повітря.

Система включатиме кілька окремих акумуляторних модулів розміром із пральну машину кожен із 50-ма комірками заввишки в 1 м. Осередки містять залізні та повітряні електроди разом із розчином електроліту на водній основі.

"Проєкт забезпечить надійнішу, чистішу і доступнішу мережу в Новій Англії завдяки зниженню перевантаження передавання і наданню цінних ресурсів вітрової енергії там і тоді, коли і де вони необхідні", — сказав Харамільо.

У компанії є 6 великих проєктів, і жоден з них ще не завершений. Наприклад, пілотний проєкт на 150 МВт*год у партнерстві з Great River Energy в Кембриджі, штат Міннесота, а також набагато більше сховище на 1500 МВт*год у Беккері.

Раніше ми повідомляли, що нові акумулятори 4680 дають у 5 разів більше енергії. LG прагне вирватися вперед у перегонах за виробництво акумуляторів 4680, конкуруючи з CATL, Samsung, SK, Panasonic і Tesla.