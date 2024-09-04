Интернет и ИИ в опасности: решение проблемы находится под землей при температуре 1000 градусов

Повышенный спрос на "чистую" энергию вызван развитием ИИ и интернет-технологий, поэтому центрам обработки данных требуется больше энергоресурсов. Это заставляет компании вроде Meta искать альтернативные источники энергии.

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Meta (материнская компания Facebook, — ред.) готова перейти на альтернативные источники энергии. Она разработала планы по использованию геотермальной энергии для работы своих центров обработки данных в США. Подробности раскрыло издание ecoticias.com.

В частности, Meta сотрудничает с Sage Geosystems, стартапом из Хьюстона, который продвигает уникальные проекты в области геотермальной энергии. В рамках этого партнерства компании готовы проектировать новые геотермальные электростанции для обеспечения энергией ЦОД следующего поколения по всей территории США, одновременно осуществляя переход на "чистую" энергию к 2030 году, следуя глобальному плану.

Обычные геотермальные электростанции зависят от природных резервуаров горячей воды, а технология GGS от Sage Geosystemsсоздает искусственные резервуары в горячих сухих скальных образованиях.

Компания осуществляет закачку воды в горячие и сухие скальные образования для формирования искусственных резервуаров. Этот метод можно масштабировать с использованием дешевых и доступных технологий в нефтегазовой промышленности. Развитие данной технологии позволяет извлекать геотермальную энергию там, где ранее это казалось невозможным.

Meta стремится к поставке до 150 МВт геотермальной энергии в будущем. Но для начала компания получит возможность генерировать 8 МВт "зеленой" электроэнергии. На этом этапе придется вложить 50 млн долларов, хотя сумма может меняться по мере реализации проекта. В целом, инвестиции Meta в геотермальную энергию являются частью более широкой тенденции среди технологических компаний, стремящихся сократить свой углеродный след.

Повышенный спрос на "чистую" энергию вызван развитием ИИ и интернет-технологий в целом, поэтому центрам обработки данных (ЦОД) требуется больше энергоресурсов. Это заставляет технологичные компании вроде Meta искать альтернативные источники энергии. Без возобновляемых источников BigTech не сможет нормально функционировать, т.к. законы ведущих государств мира требуют перехода на "зеленую" энергетику и сокращение углеродного следа. Интернет-корпорации обязаны следовать законодательству и переходить на энергетическую альтернативу. Более того, геотермальная энергия, добываемая при температуре 1000 градусов Цельсия, обезопасит компании от таких проблем, как последствия ураганов и солнечных бурь, когда ЦОД могут находиться под угрозой обесточивания.

Ранее мы писали, что через 10 лет весь мир перейдет на "чистую" энергию. Быстрее всего мир внедряет 2 альтернативных источника "зеленой" энергии — солнечный и ветряной. Их рост значительно опережает развитие гидроэнергетики, которая на практике является крупнейшим поставщиком "чистой" энергии.