Інтернет й ШІ в небезпеці: розв'язання проблеми міститься під землею за температури у 1000 градусів

Підвищений попит на "чисту" енергію спричинений розвитком ШІ та інтернет-технологій, тому центрам обробки даних потрібно більше енергоресурсів. Це змушує компанії на кшталт Meta шукати альтернативні джерела енергії.

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Meta (материнська компанія Facebook. — Ред.) готова перейти на альтернативні джерела енергії. Вона розробила плани з використання геотермальної енергії для роботи своїх центрів обробки даних у США. Подробиці розкрило видання ecoticias.com.

Зокрема, Meta співпрацює з Sage Geosystems, стартапом із Г'юстона, який просуває унікальні проєкти в галузі геотермальної енергії. У рамках цього партнерства компанії готові проєктувати нові геотермальні електростанції для забезпечення енергією ЦОД наступного покоління на всій території США, одночасно здійснюючи перехід на "чисту" енергію до 2030 року, дотримуючись глобального плану.

Звичайні геотермальні електростанції залежать від природних резервуарів гарячої води, а технологія GGS від Sage Geosystems створює штучні резервуари в гарячих сухих скельних утвореннях.

Компанія здійснює закачування води в гарячі та сухі скельні утворення для формування штучних резервуарів. Цей метод можна масштабувати з використанням дешевих і доступних технологій у нафтогазовій промисловості. Розвиток технології дає змогу видобувати геотермальну енергію там, де раніше це здавалося неможливим.

Meta прагне до постачання до 150 МВт геотермальної енергії в майбутньому. Але для початку компанія отримає можливість генерувати 8 МВт "зеленої" електроенергії. На цьому етапі доведеться вкласти 50 млн доларів, хоча сума може змінюватися в міру реалізації проєкту. Загалом, інвестиції Meta в геотермальну енергію є частиною ширшої тенденції серед технологічних компаній, які прагнуть скоротити свій вуглецевий слід.

Підвищений попит на "чисту" енергію спричинений розвитком ШІ та інтернет-технологій загалом, тому центрам обробки даних (ЦОД) потрібно більше енергоресурсів. Це змушує технологічні компанії на кшталт Meta шукати альтернативні джерела енергії. Без поновлюваних джерел BigTech не зможе нормально функціонувати, тому що закони провідних держав світу вимагають переходу на "зелену" енергетику і скорочення вуглецевого сліду. Інтернет-корпорації зобов'язані слідувати законодавству і переходити на енергетичну альтернативу. Ба більше, геотермальна енергія, що видобувається за температури у 1000 градусів Цельсія, убезпечить компанії від таких проблем, як наслідки ураганів і сонячних бур, коли ЦОД можуть перебувати під загрозою знеструмлення.

Раніше ми писали, що через 10 років весь світ перейде на "чисту" енергію. Найшвидше світ впроваджує 2 альтернативні джерела "зеленої" енергії — сонячний і вітряний. Їхнє зростання значно випереджає розвиток гідроенергетики, яка на практиці є найбільшим постачальником "чистої" енергії.