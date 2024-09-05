Ученые нашли странные причины замедления ветровых турбин: что следует об этом знать

Оказалось, что эффективность турбин можно значительно повысить, уменьшив скорость объединенных вместе устройств.

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Исследователи из университета Аделаиды под руководством доктора Рэя Чина исследовали, почему ветряные турбины не всегда работают одинаково эффективно. В результате они нашли неизвестные ранее причины, сообщает ресурс Techexplore.

Если уменьшить скорость объединенных турбин, можно обеспечить их долговечность и нивелировать шумовое загрязнение.

По словам ученых, эффективность ветровых турбин, расположенных в ветряных электростанциях, в которых турбины объединены вместе, улучшается путем снижения скорости вращения ветряков, стоящих в передней части группы. Мощность, извлекаемая из ветряка, расположенного за первым, значительно меньше — до 30% от мощности турбины, расположенной перед ней. За счет снижения скорости вращения ведущих турбин скорость находящихся за ними может быть увеличена, поэтому все турбины в группе будут вращаться с одинаковой скоростью.

Обычный номинальный срок службы ветряной электростанции составляет 20-30 лет. Правда, некоторые станции рассчитаны на минимальный срок эксплуатации 30 лет. До сих пор технология ветряных турбин внедрялась быстро, без особого внимания к планированию в конце жизненного цикла, добавили исследователи, отметив, что износ оборудования можно легко уменьшить.

Турбины сейчас имеют чрезмерную конструкцию. Благодаря оптимизации производительности отдельных ветряков, объединенных вместе, можно упростить производственный процесс их изготовления. Это также значительно сэкономит средства.

Ранее также стало известно, что самая мощная в мире ветряная турбина обеспечит электричеством 20 тысяч домов. При этом стоимость строительства одной ветряной турбины — 7 млрд австралийских долларов (4,7 млрд долларов США).

Мы также писали, что вибрирующие ветряные турбины заменят обычные ветряки и в чем их преимущество. Ветряки нового типа признаны самыми безопасными для людей и птиц, они прослужат дольше и они дешевле в производстве.