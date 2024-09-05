Учені знайшли дивні причини уповільнення вітрових турбін: що слід про це знати

Виявилось, що ефективність турбін можна значно підвищити, зменшивши швидкість об’єднаних разом пристроїв.

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Дослідники з університету Аделаїди під керівництвом доктора Рея Чіна дослідили, чому вітряні турбіни не завжди працюють однаково ефективно. В результаті вони знайшли невідомі раніше причини, повідомляє ресурс Techexplore.

Якщо зменшити швидкість об’єднаних турбін, можна забезпечити їхню довговічність та нівелювати шумове забруднення.

За словами вчених, ефективність вітрових турбін, розташованих у вітряних електростанціях, в яких турбіни об’єднані разом, покращується шляхом зниження швидкості обертання вітряків, що стоять у передній частині групи. Потужність, що видобувається з вітряка, розташованого за першим, значно менша — до 30% від потужності турбіни, розташованої перед нею. Шляхом зниження швидкості обертання провідних турбін швидкість тих, що знаходяться за ними, може бути збільшена, тому всі турбіни в групі будуть обертатися з однаковою швидкістю.

Звичайний номінальний термін служби вітряної електростанції становить 20–30 років. Щоправда, деякі станції розраховані на мінімальний термін експлуатації 30 років. Дотепер технологія вітряних турбін впроваджувалася швидко, без особливої ​​уваги до планування наприкінці життєвого циклу, додали дослідники, зазначивши, що зношення устаткування можна легко зменшити.

Турбіни наразі мають надмірну конструкцію. Завдяки оптимізації продуктивності окремих вітряків, об’єднаних разом, можна спростити виробничий процес їхнього виготовлення. Це також значно заощадить кошти.

Раніше також стало відомо, що найпотужніша у світі вітряна турбіна забезпечить електрикою 20 тисяч будинків. Водночас вартість будівництва однієї вітряної турбіни — 7 млрд австралійських доларів (4,7 млрд доларів США).

Ми також писали, що вітряні турбіни, що вібрують, замінять звичайні вітряки та у чому їхня перевага. Вітряки нового типу визнані найбезпечнішими для людей і птахів, вони прослужать довше і вони дешевші у виробництві.