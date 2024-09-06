Аккумуляторы станут намного эффективнее благодаря графиту: что придумали в Китае

В Китае будет использоваться графит с рекордным показателем чистоты — 99,9%. Также он имеет высокую самосмазывательную способность.

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Эксперты китайской компании China Minmetals Co разработали графит с рекордной чиcтотой 99,9%. Он поможет в целом ряде сфер и его можно будет применять в батареях, смазочных материалах, карандашах и многом другом. Об этом пишет ресурс Interesting Engineering.

Команда Ван Цзюнхуэя из China Minmetals Co представила инновационный прорыв в технологии очистки графита на а пресс-конференции, состоявшейся в Хэгане, северо-восточнокитайской провинции Хэйлунцзян.

Материал с рекордной чиcтотой 99,9% показывает, как далеко зашел Китай в этой отрасли и что теперь страна производит графит, который соответствует мировым стандартам. При этом получить такую степень очистки графита было непросто. Как утверждает Interesting Engineering, несколько методов, включая флотацию, кислотное выщелачивание, термическую очистку и другие, иногда обеспечивают очистку на 80–90%.

Ученые, которые разработали такой чистый графит, добились этого с помощью революционных подходов к самому процессу очистки. Используя свой инновационный метод, ученые повысили чистоту графита с 95% до 99,99995%. Они презентовали графит на пресс-конференции, состоявшейся в Хэгане.

Графит с чистотой 99,9%

Новый, более очищенный материал содержит более 99,99% углерода, отличается превосходной проводимостью, коррозионной и высокотемпературной стойкостью, а также химической стабильностью, утверждают ученые. Более того, новый метод очистки графита считается экономически эффективным.

"Чем выше чистота графита, тем лучше смазочные свойства, проводимость, коррозионная стойкость и химическая стабильность графита. Такие материалы широко используются в передовых промышленных секторах, таких как аэрокосмическая промышленность, сверхпроводники, интегральные схемы и полупроводники" — сообщил Лю Эньцяо, старший аналитик пекинского аналитического центра Anbound Think Tank.

В то же время, Лю утверждает, что этот прорыв все еще находится на экспериментальной стадии. То есть, коммерческое будущее проекта пока неизвестно. В то же время, коммерческая успешность нового графита позволит Китаю укрепить позиции на рынке.

"Спрос на графит высокой чистоты в передовых отраслях промышленности растет, и технологический прогресс может значительно освободить нас в этой области, уменьшив нашу зависимость", — добавил Лю.

В будущем исследователи планируют уже на практике создавать продукты из сверхчистого графита. Это будет включать высококачественные материалы для отрицательных электродов и углеродный полупроводниковый графит. Последний популярен благодаря таким свойствам, как смазываемость, электропроводность и стойкость к эрозии и высоким температурам. Это также стратегически важный минерал для высокотехнологичных отраслей.

По данным Xinhua, корпорация China Minmetals, обладающая крупными запасами графита в городе Хэган провинции Хэйлунцзян, управляет перерабатывающим заводом с годовой производительностью 200 000 тонн.

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