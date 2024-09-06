Акумулятори стануть набагато ефективнішими завдяки графіту: що придумали в Китаї

У Китаї використовуватимуть графіт із рекордним показником чистоти — 99,9%. Також він має високу самозмащувальну здатність.

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Експерти китайської компанії China Minmetals Co розробили графіт із рекордною чистотою 99,9%. Він допоможе в цілій низці сфер і його можна буде застосовувати в батареях, мастильних матеріалах, олівцях і багато іншого. Про це пише ресурс Interesting Engineering.

Команда Ван Цзюнхуея з China Minmetals Co представила інноваційний прорив у технології очищення графіту на пресконференції, що відбулася в Хегані, північно-східно-китайській провінції Хейлунцзян.

Матеріал з рекордною чистотою 99,9% показує, як далеко зайшов Китай у цій галузі і що тепер країна виробляє графіт, який відповідає світовим стандартам. Водночас отримати такий ступінь очищення графіту було непросто. Як стверджує Interesting Engineering, кілька методів, включно з флотацією, кислотним вилуговуванням, термічним очищенням та іншими, іноді забезпечують очищення на 80–90%.

Вчені, які розробили такий чистий графіт, домоглися цього за допомогою революційних підходів до самого процесу очищення. Використовуючи свій інноваційний метод, вчені підвищили чистоту графіту з 95% до 99,99995%. Вони презентували графіт на пресконференції, що відбулася в Хегані.

Графіт із чистотою 99,9%

Новий, більш очищений матеріал містить понад 99,99% вуглецю, вирізняється чудовою провідністю, корозійною і високотемпературною стійкістю, а також хімічною стабільністю, стверджують учені. Ба більше, новий метод очищення графіту вважається економічно ефективним.

"Що вища чистота графіту, то кращі мастильні властивості, провідність, корозійна стійкість і хімічна стабільність графіту. Такі матеріали широко використовуються в передових промислових секторах, як-от аерокосмічна промисловість, надпровідники, інтегральні схеми та напівпровідники", — повідомив Лю Еньцяо, старший аналітик пекінського аналітичного центру Anbound Think Tank.

Водночас Лю стверджує, що цей прорив усе ще перебуває на експериментальній стадії. Тобто комерційне майбутнє проєкту поки що невідоме. Водночас комерційна успішність нового графіту дасть змогу Китаю зміцнити позиції на ринку.

"Попит на графіт високої чистоти в передових галузях промисловості зростає, і технологічний прогрес може значно звільнити нас у цій галузі, зменшивши нашу залежність", — додав Лю.

У майбутньому дослідники планують уже на практиці створювати продукти з надчистого графіту. Це включатиме високоякісні матеріали для негативних електродів і вуглецевий напівпровідниковий графіт. Останній популярний завдяки таким властивостям, як змащуваність, електропровідність і стійкість до ерозії та високих температур. Це також стратегічно важливий мінерал для високотехнологічних галузей.

За даними Xinhua, корпорація China Minmetals, що володіє великими запасами графіту в місті Хеган провінції Хейлунцзян, управляє переробним заводом з річною продуктивністю 200 000 тонн.

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