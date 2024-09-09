Изобретатель создал повербанк на 20 000 мАч из 35 старых вейпов: как он работает (видео)

Выбросить 5 вейпов, это все равно, что выбросить новый аккумулятор от iPhone 15, уверен Крис Доэл

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Чтобы показать потенциал вторичного использования вейпов, изобретатель создал работающий повербанк на 20 000 мАч. Об этом изобретатель и блогер Крис Доэл рассказал на своем YouTube-канале.

Поскольку использованных одноразовых вейпов становится все больше, это создает проблему с их утилизацией. Только в Великобритании каждую неделю около 5 млн таких устройств оказываются выброшены и создают мусор. В год британцы выбрасывают около 260 млн. штук — и этого достаточно, чтобы создать аккумуляторы для 5 тыс. электромобилей, либо для 1,3 млн. электровелосипедов.

Павербанк на 20 000 мАч из использованных батарей для вейпов

Описывая свой труд, Доэл разбил его на этапы:

Он извлекал аккумуляторы из вейпов и помещал в холдер, напечатанный на 3D-принтере Он разработал специальную плату для соединения элементов Далее он сбалансировал напряжение между аккумуляторами с помощью другой специальной платы Следующим шагом Доэл подключил модуль быстрой зарядки с USB-портами. И, наконец, создал корпус на 3D-принтере.

В результате получился повербанк емкостью около 20 000 мАч. Устройство способно быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки. Кроме того, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. оно оснащено несколькими портами разных типов.

"Каждый раз, когда мы выбрасываем пять вейпов, мы фактически выбрасываем практически новый аккумулятор от iPhone 15", — сообщает Крис.

Это – одно из решений проблемы электронного мусора. Однако важно, что работа с литий-ионными аккумуляторами требует специальных знаний и навыков. Такая работа рискована, поскольку обращение может привести к возгоранию или взрыву. Кроме того, использованные вейпы считаются биологически опасными отходами.

Автор проекта уже работает над новой версией повербанк с улучшенным дизайном, который поможет уместить все в более компактном корпусе. Также изобретатель планирует использовать около 100 аккумуляторов большей мощности для создания батареи для электровелосипеда. Также он планирует опубликовать подробные чертежи и инструкции по сборке подобного устройства, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в переработке электронных отходов.

Ранее мы писали, как выбрать павербанк на все случаи жизни и правильно пользоваться. Павербанк позволит зарядить смартфоны, ноутбуки, роутеры или другие устройства, но нужно учесть много нюансов.