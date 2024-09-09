Винахідник створив повербанк на 20 000 мАг із 35 старих вейпів: як він працює (відео)

Викинути 5 вейпів, це все одно, що викинути новий акумулятор від iPhone 15, упевнений Кріс Доел

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Щоб показати потенціал вторинного використання вейпів, винахідник створив працюючий повербанк на 20 000 мАг. Про це винахідник і блогер Кріс Доел розповів на своєму YouTube-каналі.

Оскільки використаних одноразових вейпів стає дедалі більше, це створює проблему з їхньою утилізацією. Лише у Великій Британії щотижня близько 5 млн таких пристроїв опиняються викинуті та створюють сміття. За рік британці викидають близько 260 млн штук — і цього достатньо, щоб створити акумулятори для 5 тис. електромобілів, або для 1,3 млн електровелосипедів.

Павербанк на 20 000 мАг з використаних батарей для вейпів

Описуючи свою працю, Доел розбив її на етапи:

Він витягував акумулятори з вейпів і поміщав у холдер, надрукований на 3D-принтері Він розробив спеціальну плату для з'єднання елементів Далі він збалансував напругу між акумуляторами за допомогою іншої спеціальної плати Наступним кроком Доел підключив модуль швидкої зарядки з USB-портами. І, нарешті, створив корпус на 3D-принтері.

У результаті вийшов повербанк ємністю близько 20 000 мАг. Пристрій здатний швидко заряджати смартфони і навіть ноутбуки. Крім того, пристрій підтримує технологію швидкої зарядки потужністю до 100 Вт. Він оснащений кількома портами різних типів.

"Щоразу, коли ми викидаємо п'ять вейпів, ми фактично викидаємо практично новий акумулятор від iPhone 15", — повідомляє Кріс.

Це — одне з рішень проблеми електронного сміття. Однак важливо, що робота з літій-іонними акумуляторами вимагає спеціальних знань і навичок. Така робота ризикована, оскільки поводження може призвести до займання або вибуху. Крім того, використані вейпи вважаються біологічно небезпечними відходами.

Автор проєкту вже працює над новою версією повербанку з поліпшеним дизайном, який допоможе вмістити все в більш компактному корпусі. Також винахідник планує використовувати близько 100 акумуляторів більшої потужності для створення батареї для електровелосипеда. Також він планує опублікувати докладні креслення та інструкції зі складання подібного пристрою, щоб кожен охочий міг спробувати свої сили в переробці електронних відходів.

Раніше ми писали, як вибрати павербанк на всі випадки життя і правильно користуватися. Павербанк дасть змогу зарядити смартфони, ноутбуки, роутери або інші пристрої, але потрібно врахувати багато нюансів.