ВС РФ пытаются защититься от ВСУ на курском направлении "реинкарнацией" дронов из 1970-х

Дроны, которые россияне применяют против ВСУ, имеют управление и питание по оптоволокну и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

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Россияне используют на курском направлении дроны, которые, вероятно, являются реинкарнацией дронов из 1970-х. Они обширно используются на курском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

"Именно связь определяет применение беспилотников на том или ином участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Это касается и бортовых систем, наземных, систем ретрансляции и, в том числе, развитии систем спутниковой связи. Мы видим активное применение на курском направлении дронов с оптоволокном." – сообщил специалист на слете операторов боевых БПЛА "Дронница — 2024" в РФ.

Также беспилотная авиация сейчас идет по пути развития пилотируемой авиации. Например, теперь из-за этого в беспилотной авиации можно увидеть такие виды оружия как дроны-камикадзе, разведчики, доставщики, бомберы, наземные дроны огневого прикрытия и другие подвиды.

Как сообщает эксперт по БПЛА, РФ сфокусирована на системах защиты беспилотников от других автономных систем. Также Россия собирается постоянно развивать и сами системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Последнее время мы видим активную борьбу дронов между собой, это и захваты, тараны, в том числе и дронов-разведчиков самолетного типа FPV-дронами. Это направление необходимо тщательно изучать и прорабатывать, создавать системы защиты беспилотников от других беспилотников, будь то РЭБ, активное поражение, засвет, матрица дронов-перехватчиков или сопровождение дронов другими дронами для защиты" — добавил специалист по БПЛА.

Ранее мы писали про то, что станет главной проблемой для ВСУ этой зимой на фронте. Военнослужащий и блогер Александр Карпюк обращает внимание на главную, по его мнению, проблему ВСУ на фронте — дефицит дронов. Если эту проблему не решить, неизбежной станет не только потеря Покровска, но и штурм Славянска.