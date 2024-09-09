ЗС РФ намагаються захиститися від ЗСУ на курському напрямку "реінкарнацією" дронів із 1970-х

Дрони, які росіяни застосовують проти ЗСУ, мають управління і живлення по оптоволокну і не схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

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Росіяни використовують на курському напрямку дрони, які, ймовірно, є реінкарнацією дронів із 1970-х. Вони широко використовуються на курському напрямку. Про це повідомляє ТАСС.

"Саме зв'язок визначає застосування безпілотників на тій чи іншій ділянці фронту в зоні проведення спеціальної військової операції. Це стосується і бортових систем, наземних, систем ретрансляції і, зокрема, розвитку систем супутникового зв'язку. Ми бачимо активне застосування на курському напрямку дронів з оптоволокном." — повідомив фахівець на зльоті операторів бойових БПЛА "Дронница — 2024" у РФ.

Також безпілотна авіація зараз йде шляхом розвитку пілотованої авіації. Наприклад, тепер через це в безпілотній авіації можна побачити такі види зброї як дрони-камікадзе, розвідники, доставщики, бомбери, наземні дрони вогневого прикриття та інші підвиди.

Як повідомляє експерт з БПЛА, РФ сфокусована на системах захисту безпілотників від інших автономних систем. Також Росія збирається постійно розвивати і самі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Останнім часом ми бачимо активну боротьбу дронів між собою, це і захоплення, тарани, зокрема і дронів-розвідників літакового типу FPV-дронами. Цей напрямок необхідно ретельно вивчати і опрацьовувати, створювати системи захисту дронів від інших дронів, чи то РЕБ, чи то активне ураження, чи то засвітка, чи то матриця дронів-перехоплювачів, чи то супровід дронів іншими дронами для захисту", — додав фахівець із БПЛА.

Раніше ми писали про те, що стане головною проблемою для ЗСУ цієї зими на фронті. Військовослужбовець і блогер Олександр Карпюк звертає увагу на головну, на його думку, проблему ЗСУ на фронті — дефіцит дронів. Якщо цю проблему не вирішити, неминучою стане не тільки втрата Покровська, а й штурм Слов'янська.