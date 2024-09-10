Зарядные станции для дома от Anker: как работают SOLIX, какие технические характеристики (видео)

Anker значительно расширяет свой ассортимент и позволяет выбрать домашние зарядные станции с небольшим весом (примерно 11 кг), значительной вместимостью, мощностью вплоть до 6 кВт и высокой эффективностью.

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Китайская компания Anker предлагает актуальные и мощные домашние зарядные станции включая SOLIX C800X, SOLIX C1000X, SOLIX F2000 и SOLIX F3800. Их украинцы могут купить уже сегодня, пишет ITC.

Станция Anker SOLIX C800X: что известно

SOLIX C800X — самая компактная станция из линейки, это первая подобная портативная многопортовая зарядная станция оснащена не только светодиодным фонарем в корпусе, но и полноценной системой освещения.

Кроме того, она имеет в корпусе отсек, где хранятся и заряжаются два мощных влагозащищенных фонаря, а также телескопический штатив. Штатив устанавливается в станцию и создает комфортное освещение, работающее в трех режимах: рассеянный свет, направленный световой поток и свеча.

Зарядная станция для дома Anker SOLIX C800X для дома Anker SOLIX C800X

Также Anker SOLIX C800X на удивление хорошо выполняет и основную задачу по обеспечению пользователей запасом электроэнергии. При весе менее 11 кг, она выдает 1 200 Вт мощности, а ее запас энергии 768 Вт*ч. Этого достаточно для питания даже довольно мощных бытовых устройств. Для их подключения предусмотрены три розетки 230 В, а также имеются разъемы 12 В, USB Type-C и Type-A.

Зарядная станция от Anker

Технические характеристики Anker SOLIX C1000X Anker SOLIX C1000X

Anker SOLIX C1000X подобна предыдущей модели, однако не имеет дополнительных отдельных фонарей. В то же время у нее несколько больший корпус (12,9 кг) и более сильные батареи емкостью 1 056 Вт*ч с выходной мощностью до 1 800 Вт.

Эта модель особенна тем, что имеет фирменные батареи расширения BP1000. Это позволяет удвоить емкость до 2 112 Вт*ч и питать более 90% всех домашних приборов в течение длительного времени. Кроме того, эту модель легче переносить благодаря двум удобным ручкам.

Anker SOLIX C1000X

Особенности Anker 767 PowerHouse

Anker 767 PowerHouse, имеющая новое название Anker SOLIX F2000, весит 30,5 кг, поэтому для транспортировки производитель оснастил ее колесиками и ручкой как у чемодана.

С существенным увеличением размеров, эта станция получила значительную емкость 2 048 кВт*ч. Также она имеет выходную мощность 2 300 Вт. Это дает возможность смело подключать к ней такие приборы, как холодильник, чайник, пылесос, кондиционер или даже стиральная машина. Именно эти устройства имеют высокие запросы в плане энергопотребления.

Anker 767 PowerHouse

Зарядная станция Anker SOLIX F3800 зарядная станция Anker SOLIX F3800

Модель Anker SOLIX F3800 можно использовать как дома, так и брать с собой. Она имеет аж 60 кг веса, однако достаточно компактна и легко транспортируется благодаря вертикальной конструкции корпуса. Также она имеет удобную ручку и четыре колесика.

Модель имеет выходную мощность 6 кВт и запас электроэнергии объемом 3,84 кВт*ч. Важно что современные застройщики многоквартирных домов чаще всего вводят в помещение сеть мощностью 5 кВт, а сама эта станция уже имеет 6 кВт. Кроме того, можно добавить еще шесть батарей расширения. Это даст запас электроэнергии объемом 26,9 кВт*ч, чего хватит на неделю.

Также станцию можно подключить к квартирному электрощиту и к другим источникам, например к солнечным панелям на крыше или на балконе. Кроме того, вы можете использовать такую систему в режиме смешивания. Это означает, что в яркие солнечные дни происходит накопление электричества с последующей отдачей в пиковые часы. Также станция может заряжаться ночью по льготному тарифу и уже днем питает дом полностью из своих запасов.

Зарядная станция Anker SOLIX F3800 зарядная станция Anker SOLIX F3800

Кроме того, все упомянутые зарядные станции оснащены самыми современными литий-железо-фосфатными (LiFePO4) элементами с фирменной технологией Anker InfiniPower, что значительно повышает их энергоэффективность, создает возможность полностью безопасной зарядки и продлевает срок службы даже в условиях ежедневного использования.

Компания Anker поставляет свою продукцию вместе с фирменным программным обеспечением Smart App Control. Это означает, что пользователь может легко настраивать и контролировать различные режимы работы зарядной станции, состояние ее заряда и т.д.

Ранее мы писали о лучших зарядных станциях украинского производства. Многие украинцы задаются вопросом, где купить портативные зарядные станции в Украине. Помимо дорогих зарубежных моделей, на рынке представлены и отечественные, большинство из которых не уступают импортным аналогам, но стоят дешевле.