Зарядні станції для дому від Anker: як працюють SOLIX, які мають технічні характеристики (відео)

Anker значно розширює свій асортимент і дозволяє обрати домашні зарядні станції з невеликою вагою (приблизно 11 кг), значною місткістю, потужністю аж до 6 кВт і високою ефективністю.

Related video

Китайська компанія Anker пропонує актуальні та потужні домашні зарядні станції включаючи SOLIX C800X, SOLIX C1000X, SOLIX F2000 та SOLIX F3800. Їх українці можуть купити вже сьогодні, пише ITC.

Станція Anker SOLIX C800X: що відомо

SOLIX C800X — найкомпактніша станція з лінійки, це перша подібна портативна багатопортова зарядна станція що оснащена не лише світлодіодним ліхтарем у корпусі, а й повноцінною системою освітлення.

Крім того, вона має в корпусі відсік, де зберігаються і заряджаються два потужні вологозахищені ліхтарі, а також телескопічний штатив. Штатив встановлюється у станцію і створює комфортне освітлення, що працює у трьох режимах: розсіяне світло, спрямований світловий потік і свічка.

Зарядна станція для дому Anker SOLIX C800X

Також Anker SOLIX C800X напрочуд добре виконує й основне завдання із забезпечення користувачів запасом електроенергії. При вазі менше 11 кг, вона видає 1200 Вт потужності, а її запас енергії 768 Вт-год. Цього достатньо для живлення навіть доволі потужних побутових пристроїв. Для їхнього приєднання передбачені три розетки 230 В, а також наявні роз’єми 12 В, USB Type-C і Type-A.

Зарядна станція від Anker

Технічні характеристики Anker SOLIX C1000X

Anker SOLIX C1000X подібна до попередньої моделі, проте не має додаткових окремих ліхтарів. Водночас в неї дещо більший корпус (12,9 кг) та сильніші батареями місткістю 1056 Вт-год з вихідною потужністю до 1800 Вт.

Ця модель особлива тим, що має фірмові батареї розширення BP1000. Це дозволяє подвоїти місткість до 2112 Вт-год та живити понад 90% усіх домашніх приладів протягом тривалого часу. Крім того, цю модель легше переносити завдяки двом зручним ручкам.

Anker SOLIX C1000X

Особливості Anker 767 PowerHouse

Anker 767 PowerHouse, що має нову назву Anker SOLIX F2000, важить 30,5 кг, тому для транспортування виробник оснастив її коліщатками ручкою як у валізи.

З суттєвим збільшенням розмірів, ця станція отримала значну ємність 2048 кВт*год. Також вона має вихідну потужність 2300 Вт. Це дає можливість сміливо під’єднувати до неї такі прилади, як холодильник, чайник, пилосос, кондиціонер чи навіть пральна машина. Саме ці пристрої мають високі запити в плані енергоспоживання.

Anker 767 PowerHouse

Зарядна станція Anker SOLIX F3800

Модель Anker SOLIX F3800 можна використовувати як вдома, так і брати з собою. Вона має аж 60 кг ваги, проте досить компактна і легко транспортується завдяки вертикальній конструкції корпусу. Також вона має зручну ручку і чотири коліщатка.

Модель має вихідну потужність 6 кВт і запас електроенергії обсягом 3,84 кВт*год. Важливо що сучасні забудовники багатоквартирних будинків частіше за все вводять у помешкання мережу потужністю 5 кВт, а сама ця станція вже має 6 кВт. Крім того, модна додати ще шість батарей розширення. Це дасть запас електроенергії обсягом 26,9 кВт*год, чого вистачить на тиждень.

Також станцію можна під’єднати до квартирного електрощита і до інших джерел, наприклад до сонячних панелей на даху чи на балконі. Крім того, ви можете використовувати таку систему в режимі змішування. Це означає, що у яскраві сонячні дні відбувається накопичення електрики з подальшим віддаванням у пікові години. Також станція може заряджатися вночі за пільговим тарифом і вже вдень живить будинок повністю зі своїх запасів.

Зарядна станція Anker SOLIX F3800

Крім того, всі згадані зарядні станції оснащені найсучаснішими літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) елементами з фірмовою технологією Anker InfiniPower, що значно підвищує їхню енергоефективність, створює можливість повністю безпечного заряджання та подовжує термін служби навіть за умов щоденного використання.

Компанія Anker постачає свою продукцію разом з фірмовим програмним забезпеченням Smart App Control. Це означає, що користувач може легко налаштовувати й контролювати різні режими роботи зарядної станції, стан її заряду тощо.

Раніше ми писали про найкращі зарядні станції українського виробництва. Багато українців ставлять собі питання, де купити портативні зарядні станції в Україні. Крім дорогих зарубіжних моделей, на ринку представлені й вітчизняні, більшість з яких не поступаються імпортним аналогам, але коштують дешевше.