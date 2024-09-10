Швейцария покрыла Альпы солнечными панелями мощностью 448 кВт: что это дало (видео)

В водохранилище Lac des Toules размещены 35 платформ с двусторонними солнечными батареями, которые занимают около 2% его поверхности.

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Компания Romande Energie установила большие плавучие солнечные фермы на водохранилище в Швейцарии Lac des Toules. Общая мощность составляет 448 кВт, пишет ecoticias.com.

Швейцария внедрила крупный фотоэлектрический проект, разместив в Альпах плавучую солнечную электростанцию (СЭС) с большим количеством панелей для генерирования "чистой" энергии. Водохранилище, о котором идет речь, находится на высоте около 1810 м над уровнем моря. Там размещены 35 платформ с двусторонними солнечными батареями, которые занимают около 2% поверхности водохранилища.

Плавающие платформы удерживаются на дне в течение длительного периода времени — с июня по декабрь. В это время водохранилище наполняется водой из-за таяния снегов. С января по май СЭС стоит на дне, когда вода спадает.

Группа ученых из Университета прикладных наук Цюриха провела некоторые исследования по установке солнечных панелей на этом конкретном водохранилище и обнаружила, что эти 35 платформ для производства "зеленой" энергии окупят инвестиции чуть более чем за 2 года. Также они обнаружили, что данная солнечная энергетическая система положительно влияет на сокращение углеродного следа. Эта установка выбрасывает около 94 г углекислого газа на кВт*ч, что значительно ниже, чем у любой традиционной СЭС.

Этот крупный проект в Альпах, представляет собой важный шаг вперед в реализации чистой и устойчивой энергии, которая способствует глобальному энергетическому переходу и даже будет иметь определенные преимущества по сравнению с традиционно используемыми фотоэлектрическими установками.

Ранее мы писали, что 52 млрд солнечных панелей могут установить по миру. Ученые подсчитали, что если внедрять проект в жизнь, то придется покрыть фотоэлементами 3,2 млн км автомагистралей по всему миру.

Также писали, что солнечные батареи достигли рекордной эффективности благодаря новой технологии. Пассивированные терпиридином солнечные панели из перовскита в достигли КПД 25%, а также повышенной термической и световой стабильности.