Швейцарія покрила Альпи сонячними панелями потужністю 448 кВт: що це дало (відео)

У водосховищі Lac des Toules розміщено 35 платформ із двосторонніми сонячними батареями, які займають близько 2% його поверхні.

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Компанія Romande Energie встановила великі плавучі сонячні ферми на водосховищі у Швейцарії Lac des Toules. Загальна їхня потужність становить 448 кВт, пише ecoticias.com.

Швейцарія впровадила великий фотоелектричний проєкт, розмістивши в Альпах плавучу сонячну електростанцію (СЕС) з великою кількістю панелей для генерування "чистої" енергії. Водосховище, про яке йдеться, розташоване на висоті близько 1810 м над рівнем моря. Там розміщено 35 платформ із двосторонніми сонячними батареями, які займають близько 2% поверхні водосховища.

Плавучі платформи утримуються на дні протягом тривалого періоду часу — з червня по грудень. У цей час водосховище наповнюється водою через танення снігів. Із січня до травня СЕС стоїть на дні, коли вода спадає.

Група вчених з Університету прикладних наук Цюріха провела певні дослідження зі встановлення сонячних панелей на цьому конкретному водосховищі та виявила, що ці 35 платформ для виробництва "зеленої" енергії окуплять інвестиції трохи більш ніж за 2 роки. Також вони визначили, що ця сонячна енергетична система позитивно впливає на скорочення вуглецевого сліду. Установка викидає близько 94 г вуглекислого газу на кВт*год, що значно нижче, ніж у будь-якої традиційної СЕС.

Цей великий проєкт в Альпах є важливим кроком уперед у реалізації чистої та стійкої енергії, яка сприяє глобальному енергетичному переходу і навіть матиме певні переваги, порівнюючи з фотоелектричними установками, що традиційно використовуються.

Раніше ми писали, що 52 млрд сонячних панелей можуть встановити по світу. Вчені підрахували, якщо впроваджувати проєкт у життя, то доведеться покрити фотоелементами 3,2 млн км автомагістралей по всьому світу.

Також писали, що сонячні батареї досягли рекордної ефективності завдяки новій технології. Пасивовані терпіридином сонячні панелі з перовскіту досягли ККД 25%, а також підвищеної термічної та світлової стабільності.