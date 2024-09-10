Лучшие павербанки и портативные зарядные устройства в 2024 году: Anker, INIU, Jackery (видео)

Выбирая актуальный павербанк или портативную зарядку, не стоит делать компромисс между стоимостью и параметрами. Можно купить устройство с большой емкостью аккумулятора и максимальной скоростью зарядки 200 Вт.

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Павербанки в нашей подборке актуальны в сентябре и имеют выгодные параметры — такие как цена от 20 долларов и емкость 10 000 мАч, а также быстрая зарядка. Подробности о гаджетах сообщило издание Tom's Guide.

Повербанк Anker Prime 20 000 мАч

Anker Prime Power Bank емкостью 20 000 мАч является актуальным на сентябрь портативным зарядным устройством для питания всех гаджетов. Кроме того, он известен энергоэффективностью, поэтому вы будете тратить очень мало времени на зарядку телефона, чтобы восстановить много заряда аккумулятора.

Anker Prime 20 000 мАч имеет быструю зарядку 200 Вт, емкость аккумулятора в 20 000 мАч, выходные порты USB-C и USB-A, размер всего 5 x 1,96 x 2,15 дюйма.

Павербанк Anker Prime 20 000 мАч Фото: Anker

Портативная зарядка INIU 10000mAh

Это зарядное устройство емкостью 10000 мАч не будет стоить вам много и является чрезвычайно компактным, но все еще достаточно мощным, чтобы заряжать телефоны. Его цена начинается с примерно 20 долларов. Также устройство имеет гарантию продолжительностью 3 года, выходные порты USB-C и USB-A, емкость 10 000 мАч, быструю кратковременную зарядку.

INIU 10000mAh

Портативное зарядное устройство Mophie Snap+Juice Pack Mini

Это портативное зарядное устройство для iPhone легкое и компактное, имеет MagSafe, что помогает mophie Snap + Juice Pack Mini, держа его плотно закрепленным на задней панели совместимого iPhone с помощью MagSafe для зарядки в дороге и имеет также и дополнительный порт USB-C.

Гаджет Scosche PowerUp 600

Этот гаджет хорошо подойдет для путешествий, имеет выходные порты USB-A, максимальную скорость 10 Вт и емкость: 5400 мАч. Его размеры — 3,13 x 8,61 x 2,6 дюйма. Кроме того, он может запускать автомобильные аккумуляторы и имеет изящный современный дизайн.

Scosche PowerUp 600

Характеристики Satechi Quatro Wireless Power Bank

Это устройство — маленькое и портативное, и имеет мощный аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Впрочем, устройство несколько медленное. Кроме этого, Satechi Quatro Wireless Power Bank обеспечивает превосходную скорость зарядки. Наше тестирование показывает, что заряд аккумулятора iPhone 15 Plus до 25% занимает 13 минут.

Сведения об Anker Power Bank Fusion 10K

Эта портативная зарядка от Anker не заставляет вас брать с собой другие кабели и адаптеры, чтобы использовать его. Благодаря встроенному кабелю USB-C он обеспечивает проводную скорость 30 Вт, что достаточно для питания некоторых ноутбуков в дополнение к телефонам.

Anker Power Bank Fusion 10K

Повербанк Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus имеет емкость 31 000 мАч, порты USB-C и USB-A, чрезвычайно высокую скорость зарядки. Правда, его скорость уменьшается, когда заряжается больше устройств. Он оснащен большой батареей, с помощью которой можно заряжать свои гаджеты днями, не слишком тяжелый для ношения. Благодаря скорости зарядки 128 Вт зарядка небольших гаджетов, таких как телефоны и умные часы, не занимает много времени.

Зарядное устройство Jackery Explore 100 Plus зарядное устройство Jackery Explore 100 Plus

Ранее мы писали о том, как выбрать павербанк и правильно пользоваться. Павербанк позволит зарядить смартфоны, ноутбуки, роутеры или другие устройства, но стоит учесть много нюансов.