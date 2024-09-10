Найкращі повербанки та портативні зарядні пристрої у 2024 році: Anker, INIU, Jackery (відео)

Обираючи актуальний повербанк чи портативну зарядку, не варто робити компроміс між вартістю та параметрами. Можна купити пристрій з великою ємністю акумулятора та максимальною швидкістю зарядки 200 Вт.

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Повербанки в нашій підбірці актуальні у вересні і мають вигідні параметри — як-от ціна від 20 доларів та ємність 10 000 мАг, а також швидка зарядка. Подробиці про гаджети повідомило видання Tom’s Guide.

Повербанк Anker Prime 20 000 мАг

Anker Prime Power Bank ємністю 20 000 мАг є актуальним на вересень портативним зарядним пристроєм для живлення всіх гаджетів. Крім того, він відомий енергоефективністю, тож ви витрачатимете дуже мало часу на зарядку телефону, щоб відновити багато заряду акумулятора.

Anker Prime 20 000 мАг має швидку зарядку 200 Вт, ємність акумулятора у 20 000 мАг, вихідні порти USB-C та USB-A, розмір всього 5 x 1,96 x 2,15 дюйма.

Повербанк Anker Prime 20 000 мАг Фото: Anker

Портативна зарядка INIU 10 000mAh

Цей зарядний пристрій ємністю 10 000 мАг не коштуватиме вам багато і є надзвичайно компактним, але все ще достатньо потужним, щоб заряджати телефони. Його ціна починається з приблизно 20 доларів. Також пристрій має гарантію тривалістю 3 роки, вихідні порти USB-C та USB-A, ємність 10 000 мАг, швидку короткочасну зарядку.

INIU 10000mAh

Портативний зарядний пристрій Mophie Snap+Juice Pack Mini

Цей портативний зарядний пристрій для iPhone легкий та компактний, має MagSafe, що допомагає mophie Snap+Juice Pack Mini, тримаючи його щільно закріпленим на задній панелі сумісного iPhone за допомогою MagSafe для заряджання в дорозі та має також і додатковий порт USB-C.

Гаджет Scosche PowerUp 600

Цей гаджет добре підійде для подорожей, має вихідні порти USB-A, максимальну швидкість 10 Вт та ємність: 5400 мАг. Його розміри — 3,13 x 8,61 x 2,6 дюйма. Крім того, він може запускати автомобільні акумулятори та має витончений сучасний дизайн.

Scosche PowerUp 600

Характеристики Satechi Quatro Wireless Power Bank

Цей пристрій — маленький і портативний, та має потужний акумулятор ємністю 10 000 мАг. Втім, пристрій дещо повільний. Окрім цього, Satechi Quatro Wireless Power Bank забезпечує чудову швидкість заряджання. Наше тестування показує, що заряд акумулятора iPhone 15 Plus до 25% займає 13 хвилин.

Відомості про Anker Power Bank Fusion 10K

Ця портативна зарядка від Anker не змушує вас брати з собою інші кабелі та адаптери, щоб використовувати його. Завдяки вбудованому кабелю USB-C він забезпечує дротову швидкість 30 Вт, що достатньо для живлення деяких ноутбуків на додаток до телефонів.

Anker Power Bank Fusion 10K

Повербанк Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus має ємність 31 000 мАг, порти USB-C та USB-A, надзвичайно високу швидкість зарядки. Щоправда, його швидкість зменшується, коли заряджається більше пристроїв. Він оснащений великою батареєю, за допомогою якої можна заряджати свої гаджети днями, не надто важкий для носіння. Завдяки швидкості заряджання 128 Вт заряджання невеликих гаджетів, як-от телефони та розумні годинники, не займає багато часу.

Зарядний пристрій Jackery Explore 100 Plus

Раніше ми писали про те, як обрати повербанк і правильно користуватися. Повербанк дасть змогу зарядити смартфони, ноутбуки, роутери чи інші пристрої, але варто врахувати багато нюансів.