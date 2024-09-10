У Рогозина показали ИИ-беспилотник "Штурм" для ВС РФ: опасен ли он для ВСУ

"Царские волки" утверждают, что беспилотный комплекс "интеллектуальный" и что он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

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В российском ООО "Тодиз", который входит в состав ВТЦ "Царские волки", создали новый ИИ-беспилотник "Штурм" для автономного наведения и атаки по наземным и воздушным целям, пишет ТАСС.

Как сообщают создатели, новая разработка для атаки по целям использует безоткатный дробный заряд массой до 3 кг или сетки. Комплекс продемонстрировали на Всероссийском слете операторов БПЛА "Дронница-2024". Комплекс обладает грузоподъемность до 3 кг и может летать со скоростью до 100 км/ч. Его средняя периодичность полета — 20 мин.

Комплекс имеет обширную инфраструктуру — серверы, командный веб-интерфейс и приложение, что позволяет оператору и командирам получать видео с борта, отслеживать и управлять его миссиями из любой географической точки страны", — заявили в "Тодиз".

Также комплекс оснащен бортовым вычислителем, тепловизионными и оптическими камерами, лидаром. Он имеет машинное зрение, нейронные сети и систему интеллектуального управления полезной нагрузкой.

"Все это позволяет обеспечить автономную навигацию (Optical Flow) с расхождением координат менее 5% от дистанции миссии в режиме радио-тишины, обеспечить возврат изделия в автоматическом режиме на заранее заданную точку без засвета места посадки по видео-каналу в отличии от стандартных БПЛА данного класса. Автономная навигация позволяет пройти РЭБ противника и не просто вернуться домой, но завершить миссию, выполнив задачу по разведке/сбросу полезной нагрузки или тарану цели". — рассказали разработчики.

С помощью систем захвата цели и наведения комплекс может обеспечить мгновенную передачу координат и фотографий целей. Их он передает в режиме разведки в командный веб-интерфейс. Обнаруженные цели будут отображены на карте. Поскольку системы захвата целей основаны на разных алгоритмах, это позволяет автономно захватывать и наводиться. Кроме того, поддерживается наводка не только на наземные, но и на воздушные цели. Алгоритм также позволяет обеспечивать их перехват и возврат БПЛА в заданную точку.

Что касается инфраструктуры комплекса, как сообщают в ООО "Тодиз", она позволяет в короткое время не только интегрировать системы обнаружения (включая детекторы и РЛС), но и совершать полностью автономный перехват воздушных целей.

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