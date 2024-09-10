У Рогозіна показали ШІ-безпілотник "Штурм" для ЗС РФ: чи небезпечний він для ЗСУ

"Царські вовки" стверджують, що безпілотний комплекс "інтелектуальний" і що він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби.

Related video

У російському ТОВ "Тодіз", який входить до складу ВТЦ "Царські вовки", створили новий ШІ-безпілотник "Штурм" для автономного наведення і атаки по наземних і повітряних цілях, пише ТАСС.

Як повідомляють розробники, нова розробка для атаки по цілях використовує безвідкатний дробовий заряд масою до 3 кг або сітки. Комплекс продемонстрували на Всеросійському зльоті операторів БПЛА "Дронница-2024". Комплекс має вантажопідйомність до 3 кг і може літати зі швидкістю до 100 км/год. Середня тривалість польоту пристрою— 20 хв.

Комплекс має розгалужену інфраструктуру — сервери, командний веб-інтерфейс і застосунок, що дає змогу оператору і командирам отримувати відео з борту, відстежувати і керувати його місіями з будь-якої географічної точки країни", — заявили в "Тодіз".

Також комплекс оснащений бортовим обчислювачем, тепловізійними та оптичними камерами, лідаром. Він має машинний зір, нейронні мережі та систему інтелектуального управління корисним навантаженням.

"Усе це дає змогу забезпечити автономну навігацію (Optical Flow) з розбіжністю координат менше ніж 5% від дистанції місії в режимі радіо-тиші, забезпечити повернення виробу в автоматичному режимі на заздалегідь задану точку без засвічення місця посадки за відео-каналом, на відміну від стандартних БПЛА цього класу. Автономна навігація дає змогу пройти РЕБ супротивника і не просто повернутися додому, а завершити місію, виконавши завдання з розвідки/скидання корисного навантаження або тарану цілі". — розповіли розробники.

За допомогою систем захоплення цілі та наведення комплекс може забезпечити миттєву передачу координат і фотографій цілей. Їх він передає в режимі розвідки в командний веб-інтерфейс. Виявлені цілі будуть відображені на карті. Оскільки системи захоплення цілей засновані на різних алгоритмах, це дає змогу автономно захоплювати і наводитися. Крім того, підтримується наведення не тільки на наземні, а й на повітряні цілі. Алгоритм також дає змогу забезпечувати їх перехоплення і повернення БПЛА в задану точку.

Щодо інфраструктури комплексу, як повідомляють у ТОВ "Тодіз", вона дає змогу за короткий час не тільки інтегрувати системи виявлення (включно з детекторами і РЛС), а й здійснювати повністю автономне перехоплення повітряних цілей.

Раніше ми писали про те, що у РФ немає енергетичної зброї, що викликає нудоту і головний біль: звіт ЦРУ. Розвідка США закінчила багаторічне розслідування причин "Гаванського синдрому" у дипломатів США і винесла остаточне рішення.