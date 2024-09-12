Samsung впервые показала Galaxy S25 Ultra: когда выйдет новый смартфон, какие характеристики (видео)
Ожидается, что серия смартфонов Galaxy S25 дебютирует в январе или в начале февраля 2025 года.
Samsung впервые продемонстрировала Galaxy S25 Ultra. Это смартфон с инновативным плоским дизайном и 5-кратным телефотосенсором. Об этом сообщает Android Headlines.
Смартфон Galaxy S25 Ultra будет легче своего предшественника — его вес всего 219 г. Galaxy S24 Ultra весит 232 г, а недавно анонсированный iPhone 16 Pro Max — 227 г. Частично это связано с фактом того, что Galaxy S25 Ultra будет меньше Galaxy S24 Ultra почти во всех измерениях, а благодаря еще меньшим рамкам он сохранит тот же размер экрана с размерами 162,8 x 77,6 x 8,2 мм.
Galaxy S25 Ultra все равно будет иметь аккумулятор на 5000 мАч, даже при маленьком весе. Также он будет иметь зарядку до 45 Вт, как и Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.
Процессор Snapdragon 8 Gen 4 еще не анонсирован — он будет анонсирован в середине октября на саммите Snapdragon Summit — однако мы можем ожидать, что он будет мощнее и энергоэффективнее, пишет Android Headlines. Это может дать увеличение времени автономной работы на Galaxy. S25 Ultra. Несмотря на то, что аккумулятор такого же размера.
Если говорить о дате релиза, прошлая серия Galaxy S24, а именно Galaxy S24 и Galaxy S23, — была анонсирована 17 января 2024 года. Следовательно ожидается, что серия Galaxy S25 будет объявлена 13 января. Это будет неделя после CES, поскольку CES официально заканчивается 10 января.
Ранее мы писали о том, какие смартфоны Samsung дольше всех держат заряд батареи: топ 20 моделей. Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+, Galaxy A72 вошли в пятерку лучших телефонов с производительными аккумуляторами.