Samsung впервые показала Galaxy S25 Ultra: когда выйдет новый смартфон, какие характеристики (видео)

Ожидается, что серия смартфонов Galaxy S25 дебютирует в январе или в начале февраля 2025 года.

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Samsung впервые продемонстрировала Galaxy S25 Ultra. Это смартфон с инновативным плоским дизайном и 5-кратным телефотосенсором. Об этом сообщает Android Headlines.

Смартфон Galaxy S25 Ultra будет легче своего предшественника — его вес всего 219 г. Galaxy S24 Ultra весит 232 г, а недавно анонсированный iPhone 16 Pro Max — 227 г. Частично это связано с фактом того, что Galaxy S25 Ultra будет меньше Galaxy S24 Ultra почти во всех измерениях, а благодаря еще меньшим рамкам он сохранит тот же размер экрана с размерами 162,8 x 77,6 x 8,2 мм.

Первый взгляд на новый Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra все равно будет иметь аккумулятор на 5000 мАч, даже при маленьком весе. Также он будет иметь зарядку до 45 Вт, как и Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Новый Samsung Galaxy S25 Ultra

Процессор Snapdragon 8 Gen 4 еще не анонсирован — он будет анонсирован в середине октября на саммите Snapdragon Summit — однако мы можем ожидать, что он будет мощнее и энергоэффективнее, пишет Android Headlines. Это может дать увеличение времени автономной работы на Galaxy. S25 Ultra. Несмотря на то, что аккумулятор такого же размера.

Если говорить о дате релиза, прошлая серия Galaxy S24, а именно Galaxy S24 и Galaxy S23, — была анонсирована 17 января 2024 года. Следовательно ожидается, что серия Galaxy S25 будет объявлена 13 января. Это будет неделя после CES, поскольку CES официально заканчивается 10 января.

Ранее мы писали о том, какие смартфоны Samsung дольше всех держат заряд батареи: топ 20 моделей. Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+, Galaxy A72 вошли в пятерку лучших телефонов с производительными аккумуляторами.