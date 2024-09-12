Samsung вперше показала Galaxy S25 Ultra: коли вийде новий смартфон, які характеристики (відео)

Очікують, що серія смартфонів Galaxy S25 дебютує в січні або на початку лютого 2025 року.

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Samsung вперше продемонструвала Galaxy S25 Ultra. Це смартфон з інновативним пласким дизайном та 5-кратним телефотосенсором. Про це повідомляє Android Headlines.

Смартфон Galaxy S25 Ultra буде легшим за свого попередника – його вага лише 219 г. Galaxy S24 Ultra важить 232 г, а нещодавно анонсований iPhone 16 Pro Max — 227 г. Частково це пов’язано з фактом того, що Galaxy S25 Ultra буде меншим за Galaxy S24 Ultra майже в усіх вимірах, а завдяки ще меншим рамкам він збереже той самий розмір екрана з розмірами 162,8 x 77,6 x 8,2 мм.

Перший погляд на новий Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra все одно матиме акумулятор на 5000 мАг, навіть при маленькій вазі. Також він матиме зарядку до 45 Вт, як і Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra та Galaxy S22 Ultra. Вн буде оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Новий Samsung Galaxy S25 Ultra

Процесор Snapdragon 8 Gen 4 ще не анонсовано – його буде анонсовано в середині жовтня на саміті Snapdragon Summit – проте ми можемо очікувати, що він буде потужнішим і енергоефективнішим, пише Android Headlines. Це може дати збільшення часу автономної роботи на Galaxy. S25 Ultra. Попри те, що акумулятор такого ж розміру.

Якщо говорити про дату релізу, минула серія Galaxy S24, а саме Galaxy S24 і Galaxy S23, — була анонсована 17 січня 2024 року. Отже очікується, що серія Galaxy S25 буде оголошена 13 січня. Це буде тиждень після CES, оскільки CES офіційно закінчується 10 січня.

Раніше ми писали про те, які смартфони Samsung найдовше тримають заряд батареї: топ 20 моделей. Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+, Galaxy A72 увійшли до п'ятірки найкращих телефонів із продуктивними акумуляторами.