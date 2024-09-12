ИИ оказался не нужен: опрос показал, что новые функции смартфонов не приносят пользы

Многие пользователи смартфонов недовольны ИИ. Согласно недавнему опросу CNET, 34% респондентов испытывают опасения по поводу конфиденциальности данных.

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В ходе опроса выяснилось, что четверть владельцев смартфонов не считают функции ИИ полезными, 45% не хотят платить ежемесячную абонентскую плату за возможности ИИ. Об этом сообщает CNET.

В ходе опроса удалось узнать, что только 18% респондентов говорят, что интеграция ИИ является для них основным мотиватором при обновлении своего телефона. При этом, наибольшей мотивацией для взрослых владельцев смартфонов в США обновить свои устройства является более длительное время работы батареи (61%), за которым следует большее хранилище (46%) и лучшие функции камеры (38%). Также по мнению респондентов, основными мотивами покупки нового устройства являются более длительное время автономной работы (61%), больший объем памяти (46%) и лучшие функции камеры (38%).

Компании вроде Apple показывают все больше продуктов с ИИ. Например, линейка iPhone 16 , которая будет оснащена новым набором функций искусственного интеллекта Apple Intelligence , будет выпущена в конце этого года. Сама модель Apple Intelligence включает в себя такие возможности, как более умная Siri, инструменты для письма на базе ИИ и интеграция ChatGPT. Google также активно использовала функции ИИ, когда в прошлом месяце представила серию Pixel 9. Компания также посвятила большую часть своего доклада обсуждению новых функций Gemini, включая Live, которая позволяет вам вести естественный диалог с виртуальным помощником. А на своем июльском мероприятии Unpacked Samsung также рекламировала Galaxy AI. Он может упростить такие задачи, как перевод сообщений и редактирование фотографий.

Хотя эти новые функции полагаются на генеративный ИИ для создания текста или изображений или для улучшения цифровых помощников, сам ИИ уже много лет встроен в смартфоны. Например, камера вашего телефона использует ИИ для обработки изображений и размытия фона в портретном режиме, а Siri и Google Assistant всегда были основаны на ИИ. Но поскольку эта новая волна ИИ представляет способы более явного выполнения задач на вашем телефоне, а не вписывается в существующие функции, людям может потребоваться время, чтобы привыкнуть к ней.

Поскольку технологические гиганты продолжают внедрять эти функции ИИ, потребителям вскоре, возможно, придется платить цену, если они хотят продолжать ими пользоваться. На сайте Samsung говорится, что функции Galaxy AI "будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy".

Однако, чтобы использовать всю мощь Gemini в приложениях Google, вам нужно будет подписаться на Gemini Advanced. И вполне вероятно, что Apple когда-нибудь также может взимать плату за некоторые из своих функций iPhone на базе ИИ. При этом почти половина владельцев смартфонов говорят, что не готовы платить дополнительные деньги за доступ к ИИ на своих телефонах. Это неудивительно, учитывая то, как сильно усталость от подписок уже тяготит людей.

Другое исследование CNET, показало, что взрослые в США тратят в среднем 91 доллар на подписки на услуги ежемесячно. Две трети респондентов заявили, что по меньшей мере одна из их подписок подорожала за последний год. Поэтому добавление еще одной ежемесячной платы может быть не таким уж и привлекательным.

Тем не менее, есть те, кто стремится использовать ИИ на своих телефонах, причем наибольший энтузиазм проявляют представители поколения Z и миллениалы: 20% респондентов из каждого поколения говорят, что они в восторге от возможностей ИИ и считают их полезными.

Кроме того, 15% представителей поколения Z и 16% миллениалов используют ИИ на своих смартфонах для таких задач, как редактирование фотографий, создание изображений и обобщение или написание текста. Кроме того, 20% представителей поколения Z и 19% миллениалов регулярно используют на своих смартфонах инструменты ИИ, такие как ChatGPT или Google Gemini.

Смартфон с функциями ИИ Фото: Samsung

Конфиденциальность остается ключевой проблемой, когда речь идет об ИИ, причем треть (34%) владельцев смартфонов отмечают свое беспокойство по этому поводу. Технологические гиганты уделяют все больше внимания вопросам конфиденциальности во время своих докладов, посвященных ИИ.

Например, на своей Всемирной конференции разработчиков в июне Apple отметила, что многие из ее моделей ИИ работают на устройстве, которое обычно считается более конфиденциальным, поскольку информация не должна передаваться через Интернет. Когда задача требует большей вычислительной мощности, соответствующие данные будут отправляться на серверы Apple Silicon, и эти данные не будут храниться или предоставляться Apple, заявляет компания.

Поскольку ИИ является одной из последних причин, по которым потребители хотят обновить свои смартфоны, другие соображения, такие как более длительное время работы батареи, больше памяти и лучшие функции камеры, по-прежнему доминируют. Другие мотиваторы включают дисплей телефона и размер экрана (32%), сохранение той же экосистемы, например iOS или Android (24%) и цвет телефона (10%).

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Из-за высокой стоимости устройств (многие флагманские телефоны обойдутся вам где-то между 800 и 1 200 долларами) потребители могут не захотеть обновлять гаджеты так часто.

Согласно опросу CNET, 44% утверждают, что покупают новое устройство только тогда, когда их текущий телефон ломается или нуждается в замене. Кроме того, 30% пользуются своими устройствами в течение трех лет или дольше, в то время как 18% обновляют свои устройства каждые два года, и только 8% покупают новый телефон каждый год.

К счастью для потребителей, Apple не стала повышать цены на iPhone 16. В то же время пользователи iPhone пользуются своими устройствами дольше, чем владельцы других смартфонов; треть из них будут ждать обновления три года и более.

Такие компании, как Google и Samsung, продолжают выпускать складные телефоны, последними из которых стали Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Flip и Fold 6 соответственно. Но потребители по-прежнему с прохладой относятся к концепции складного портативного устройства.

Чуть более половины (52%) владельцев смартфонов говорят, что они не заинтересованы в покупке складного телефона, в то время как 13% говорят, что они были бы заинтересованы в этом в течение следующих двух лет.

Это дает Apple, которая еще не вышла на рынок складных телефонов, возможность воспользоваться этим интересом. Эксперты давно предполагают, что складной iPhone может стать тем, что нужно для более широкого внедрения складных смартфонов. Но может пройти несколько лет, прежде чем это произойдет, если вообще произойдет.

Все данные взяты из YouGov Plc. Общий размер выборки составил 2484 взрослых, включая 2 387 владельцев смартфонов. Опросы проводились 28-30 августа 2024 г. онлайн.

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