ШІ виявився не потрібен: опитування показало, що нові функції смартфонів не приносять користі

Багато користувачів смартфонів незадоволені ШІ. Згідно з недавнім опитуванням CNET, 34% респондентів відчувають побоювання з приводу конфіденційності даних.

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Під час опитування з'ясувалося, що чверть власників смартфонів не вважають функції ШІ корисними, 45% не хочуть платити щомісячну абонентську плату за можливості ШІ. Про це повідомляє CNET.

Під час опитування вдалося дізнатися, що лише 18% респондентів кажуть, що інтеграція ШІ є для них основним мотиватором під час оновлення свого телефону. Водночас найбільшою мотивацією для дорослих власників смартфонів у США оновити свої пристрої є триваліший час роботи батареї (61%), більше сховище (46%) і кращі функції камери (38%). Також, на думку респондентів, основними мотивами купівлі нового пристрою є триваліший час автономної роботи (61%), більший об'єм пам'яті (46%) і кращі функції камери (38%).

Компанії на кшталт Apple показують дедалі більше продуктів із ШІ. Наприклад, лінійка iPhone 16 , яка буде оснащена новим набором функцій штучного інтелекту Apple Intelligence , буде випущена наприкінці цього року. Сама модель Apple Intelligence охоплює такі можливості, як розумніша Siri, інструменти для письма на базі ШІ та інтеграція ChatGPT. Google також активно використовувала функції ШІ, коли минулого місяця представила серію Pixel 9. Компанія також присвятила більшу частину своєї доповіді обговоренню нових функцій Gemini, включно з Live, яка дає змогу вам вести природний діалог із віртуальним помічником. А на своєму липневому заході Unpacked Samsung також рекламувала Galaxy AI. Він може спростити такі завдання, як переклад повідомлень і редагування фотографій.

Хоча ці нові функції покладаються на генеративний ШІ для створення тексту або зображень або для поліпшення цифрових помічників, сам ШІ вже багато років вбудований у смартфони. Наприклад, камера вашого телефону використовує ШІ для обробки зображень і розмиття фону в портретному режимі, а Siri і Google Assistant завжди були засновані на ШІ. Але оскільки ця нова хвиля ШІ представляє способи більш явного виконання завдань на вашому телефоні, а не вписується в наявні функції, людям може знадобитися час, щоб звикнути до неї.

Оскільки технологічні гіганти продовжують впроваджувати ці функції ШІ, споживачам незабаром, можливо, доведеться платити ціну, якщо вони хочуть продовжувати ними користуватися. На сайті Samsung ідеться, що функції Galaxy AI "надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на підтримуваних пристроях Samsung Galaxy".

Однак, щоб використовувати всю міць Gemini в застосунках Google, вам потрібно буде підписатися на Gemini Advanced. І цілком імовірно, що Apple коли-небудь також може стягувати плату за деякі зі своїх функцій iPhone на базі ШІ. Водночас майже половина власників смартфонів кажуть, що не готові платити додаткові гроші за доступ до ШІ на своїх телефонах. Це не дивно, з огляду на те, як сильно втома від підписок уже обтяжує людей.

Інше дослідження CNET, показало, що дорослі в США витрачають у середньому 91 долар на підписки на послуги щомісяця. Дві третини респондентів заявили, що щонайменше одна з їхніх підписок подорожчала за останній рік. Тому додавання ще однієї щомісячної плати може бути не таким вже й привабливим.

Тим не менш, є ті, хто прагне використовувати ШІ на своїх телефонах, причому найбільший ентузіазм виявляють представники покоління Z і мілленіали: 20% респондентів з кожного покоління кажуть, що вони в захваті від можливостей ШІ і вважають їх корисними.

Крім того, 15% представників покоління Z і 16% мілленіалів використовують ШІ на своїх смартфонах для таких завдань, як редагування фотографій, створення зображень і узагальнення або написання тексту. Крім того, 20% представників покоління Z і 19% мілленіалів регулярно використовують на своїх смартфонах інструменти ШІ, як-от ChatGPT або Google Gemini.

Смартфон із функціями ШІ Фото: Samsung

Конфіденційність залишається ключовою проблемою, коли йдеться про ШІ, причому третина (34%) власників смартфонів відзначають своє занепокоєння щодо цього. Технологічні гіганти приділяють дедалі більше уваги питанням конфіденційності під час своїх доповідей, присвячених ШІ.

Наприклад, на своїй Всесвітній конференції розробників у червні Apple зазначила, що багато з її моделей ШІ працюють на пристрої, який зазвичай вважається більш конфіденційним, оскільки інформація не повинна передаватися через Інтернет. Коли завдання вимагає більшої обчислювальної потужності, відповідні дані будуть відправлятися на сервери Apple Silicon, і ці дані не будуть зберігатися або надаватися Apple, заявляє компанія.

Оскільки ШІ є однією з останніх причин, через які споживачі хочуть оновити свої смартфони, інші міркування, як-от триваліший час роботи батареї, більше пам'яті та кращі функції камери, як і раніше, домінують. Інші мотиватори включають дисплей телефону і розмір екрана (32%), збереження тієї ж екосистеми, наприклад iOS або Android (24%) і колір телефону (10%).

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Через високу вартість пристроїв (багато флагманських телефонів обійдуться вам десь між 800 і 1 200 доларами) споживачі можуть не захотіти оновлювати гаджети так часто.

Згідно з опитуванням CNET, 44% стверджують, що купують новий пристрій лише тоді, коли їхній поточний телефон ламається або потребує заміни. Крім того, 30% користуються своїми пристроями протягом трьох років або довше, в той час як 18% оновлюють свої пристрої кожні два роки і тільки 8% купують новий телефон щороку.

На щастя для споживачів, Apple не стала підвищувати ціни на iPhone 16. Водночас користувачі iPhone користуються своїми пристроями довше, ніж власники інших смартфонів; третина з них чекатимуть на оновлення три роки і більше.

Такі компанії, як Google і Samsung, продовжують випускати складні телефони, останніми з яких стали Pixel 9 Pro Fold і Galaxy Z Flip і Fold 6 відповідно. Але споживачі, як і раніше, з прохолодою ставляться до концепції складного портативного пристрою.

Трохи більше половини (52%) власників смартфонів кажуть, що вони не зацікавлені в покупці складного телефону, в той час як 13% кажуть, що вони були б зацікавлені в цьому протягом наступних двох років.

Це дає Apple, яка ще не вийшла на ринок складних телефонів, можливість скористатися цим інтересом. Експерти давно припускають, що складаний iPhone може стати тим, що потрібно для більш широкого впровадження складних смартфонів. Але може пройти кілька років, перш ніж це станеться, якщо взагалі станеться.

Усі дані взято з YouGov Plc. Загальний розмір вибірки становив 2 484 дорослих, включно з 2 387 власниками смартфонів. Опитування проводилися 28-30 серпня 2024 р. онлайн.

Раніше ми писали, що "розумне" оновлення зробить Android-смартфони кращими за гаджети Apple. ШІ-модель Google Gemini AI для ОС Android перетворить смартфон на особистого незамінного асистента.