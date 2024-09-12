Камала Харрис могла использовать серьги-наушники на дебатах против Дональда Трампа (фото)

Камалу Харрис обвиняют в том, что она использовала специальные гаджеты Nova H1, чтобы получать подсказки во время дебатов. Компания-производитель отрицает эту информацию.

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Американские правые политики утверждают, что вице-президент США Камала Харрис использовала серьги с микронаушниками, чтобы лучше выступить на дебатах против Дональда Трампа. Эти заявления безосновательны, пишет Forbes.

Как отмечает издание, в необоснованных утверждениях не учитываются различия между серьгами, которые Харрис носила во время дебатов и аудиосережками, в ношении которых ее обвинили.

Ультраправый политик Лаура Лумер была одной из пользователей, которые выдвинули заявление, опубликовав на X фотографию Харрис рядом со скриншотом статьи Tom's Guide о гаджете в виде сережек Nova H1. Страницу украшений, которые содержат беспроводные наушники, в тот же день просмотрели почти 4 миллиона раз.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер ретвитнул статью, в которой разработчик гаджета Icebach Sound Solutions, сказал, что сходство между их продуктом и серьгами Харрис "поразительное".

Судя по фотографиям из блога What Kamala Wore, Камала Харрис была в серьгах с жемчугом South Sea от Tiffany & Co. При этом аудиосерьги Nova H1 не имеют двойных стержней. Вместо этого изделие обладает уникальным дизайном. Малте Иверсен, управляющий директор Icebach Sound Solutions, сказал, что компания не знает, какие именно украшения Харрис носила во время дебатов.

Представители Харрис отказалась от комментариев. Политик можно было увидеть в таких же серьгах во время церемонии памяти 11 сентября в среду утром, и, кажется, она носила их и в других случаях, в частности на митинге в Уэйне, штат Мичиган, в прошлом месяце, и на праздновании чемпионата команд NCAA в июле.

Серьги Nova H1 Фото: Future

Серьги впервые были представлены на CES 2023, пишет Tom's Guide. Они выглядят как клипсы (не требуют прокола мочек ушей) с жемчужиной, внутри которой размещены микрокамеры, необходимые для создания звука. Продавался гаджет за 595 евро, то есть примерно 625 долларов. Золотая модель стоила 695 евро. Украшения плотно прилегают к ушам, даже когда двигаете головой. Время работы их батареи во время активного прослушивания или разговора составляет 5-6 часов. Они оснащены зарядным футляром USB-C, который напоминает шкатулку для драгоценностей. Он обеспечивает до трех полных зарядок, поэтому можно оставаться га связи с Nova H1 в течение нескольких дней в зависимости от привычек прослушивания.

Камала Харрис в серьгах: фото из твиттера Лоры Лумер Фото: Twitter

Дональд Трамп ранее в интервью обвинял Харрис в том, что она получила доступ к вопросам дебатов раньше времени. Он сказал, что телеканал ABC News, который проводил дебаты, устроил "сфальсифицированное шоу с кем-то, у которого, возможно, даже были ответы". Он не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего заявления, а в правилах дебатов указано, что "никакие темы или вопросы не передаются заранее кампаниям или кандидатам".

Важно, что коэффициенты ставок на выборы в значительной степени колебались в пользу Харрис после дебатов, букмекеры прогнозировали, что вице-президент имеет 51,8% шансов победить на выборах над Трампом (46,9%), согласно трекеру Election Betting Odds. При этом перед дебатами Дональд Трамп все же лидировал в ставках. Дебаты рассматривались как один из самых результативных дней избирательного цикла. По данным The New York Times, эксперты после дебатов в основном либо хвалили работу вице-президента, либо критиковали Трампа.

Ранее мы писали о том, как Трамп отказался от идеи провести еще одни дебаты с Харрис. Дональд Трамп считает, что дебаты были сфальсифицированы. Камала Харрис, по его мнению, уже знала, какие вопросы ей будут задавать, ведь не медлила с ответом.