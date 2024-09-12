Камала Гарріс могла використовувати сережки-навушники на дебатах проти Дональда Трампа (фото)

Камалу Гарріс звинувачують у тому, що вона використовувала спеціальні гаджети Nova H1, щоб отримувати підказки під час дебатів. Компанія-виробник заперечує цю інформацію.

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Американські праві політики стверджують, що віцепрезидент США Камала Гарріс використовувала сережки з мікронавушниками, щоб краще виступити на дебатах проти Дональда Трампа. Ці заяви безпідставні, пише Forbes.

Як зазначає видання, у необґрунтованих твердженнях не враховуються відмінності між сережками, які Гарріс носила під час дебатів та аудіосерьгами, у носінні яких її звинуватили.

Ультраправа політикиня Лаура Лумер була однією з користувачів, які висунули заяву, опублікувавши на X фотографію Гарріс поруч зі скріншотом статті Tom's Guide про гаджет у вигляді сережок Nova H1. Сторінку сережок, які містять бездротові навушники, того ж дня переглянули майже 4 мільйони разів.

Старший радник Трампа Джейсон Міллер ретвітнув статтю, в якій розробник гаджета Icebach Sound Solutions, сказав, що схожість між їхнім продуктом і сережками Гарріс "вражаюча".

Судячи з фотографій з блогу What Kamala Wore, Камала Гарріс була в сережках з перлами South Sea від Tiffany & Co. При цьому, аудіосерьги Nova H1 не мають подвійних стрижнів. Натомість виріб має унікальний дизайн. Малте Іверсен, керуючий директор Icebach Sound Solutions, сказав, що компанія не знає, які саме прикраси Гарріс носила під час дебатів.

Представники Гарріс відмовилася від коментарів. Політикиню можна було побачити в таких самих сережках під час церемонії вшанування пам'яті 11 вересня в середу вранці, і, здається, вона носила їх і в інших випадках, зокрема на мітингу у Вейні, штат Мічиган, минулого місяця, і на святкуванні чемпіонату команд NCAA в липні.

Сережки Nova H1 Фото: Future

Сережки вперше були представлені на CES 2023, пише Tom's Guide. Вони виглядають як кліпси (не потребують проколу мочок вух) з перлиною, всередині якої розміщені мікрокамери, необхідні для створення звуку. Продавався гаджет за 595 євро, тобто приблизно 625 доларів. Золота модель коштувала 695 євро. Прикраси щільно прилягають до вух, навіть коли рухаєте головою. Час роботи їхньої батареї під час активного прослуховування чи розмови становить 5 — 6 годин. Вони оснащені зарядним футляром USB-C, який нагадує скриньку для коштовностей. Він забезпечує до трьох повних зарядок, тож можна залишатися на зв'язку з Nova H1 протягом кількох днів залежно від звичок прослуховування.

Камала Гарріс у сережках: фото з твіттера Лори Лумер Фото: Twitter

Дональд Трамп раніше в інтерв'ю звинувачував Гарріс у тому, що вона отримала доступ до питань дебатів завчасно. Він сказав, що телеканал ABC News, який проводив дебати, влаштував "сфальсифіковане шоу з кимось, у кого, можливо, навіть були відповіді". Він не надав жодних доказів на підтвердження своєї заяви, а в правилах дебатів зазначено, що "жодні теми або питання не передаються заздалегідь кампаніям або кандидатам".

Важливо, що коефіцієнти ставок на вибори значною мірою коливалися на користь Гарріс після дебатів, букмекери прогнозували, що віцепрезидентка має 51,8% шансів перемогти на виборах над Трампом (46,9%), згідно з трекером Election Betting Odds. При цьому перед дебатами Дональд Трамп усе ж таки лідирував у ставках. Дебати розглядалися як один із найрезультативніших днів виборчого циклу. За даними The New York Times, експерти після дебатів переважно або хвалили роботу віцепрезидента, або критикували Трампа.

Раніше ми писали про те, як Трамп відмовився від ідеї провести ще одні дебати з Гарріс. Дональд Трамп вважає, що дебати були сфальсифіковані. Камала Гарріс, на його думку, вже знала, які запитання їй ставитимуть, адже не зволікала з відповіддю.