Вважає, що виграв: Трамп відмовився від ідеї провести ще одні дебати з Гарріс, — ЗМІ

Дональд Трамп гадає, що дебати були сфальсифіковані. Камала Гарріс, на його думку, вже знала, які питання їй ставитимуть, адже не зволікала з відповіддю.

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Після перших теледебатів 10 вересня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він, здається, не налаштований проводити ще одну зустріч зі своєю опоненткою від "демократів" Камалою Гарріс. У ефірі Fox News Трамп заявив, що вважає, що виграв минулі дебати, повідомляє CNN.

"Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах", — заявив Трамп.

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Також Трамп вважає, що Гарріс нібито заздалегідь вже знала питання, які ставитимуть модератори обом опонентам. Тому, на його думку, дебати були "сфальсифіковані".

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"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями", — сказав Трамп.

Зазначимо, що раніше Трамп заявляв, що хоче провести два раунди дебатів з Камалою Гарріс, оскільки саме така програма була погоджена ще під час планування дебатів із президентом Джо Байденом до його відмови від перегонів.

Нагадаємо, під час дебатів Дональд Трамп сказав, що в Україні помирають мільйони людей, а тому війну потрібно закінчувати. Камала Гарріс зазначила, Україна має право захищатися і завдяки підтримці Штатів та союзників продовжує протистояти РФ.

Також Фокус писав, як кандидати в президенти США самі відреагували на свої виступи.