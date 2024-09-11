Сережки чи гаджет: у мережі Камалу Гарріс підозрюють у порушенні правил дебатів із Трампом (фото)

Під час дебатів кандидатка на пост президента США Камала Гарріс могла вдягнути у вуха або сережки Tiffany за 800 дол., або аудіогаджет Nova H1 Audio за 600 дол. Аналіз попередніх фото начебто довів, що вона не порушила правил дебатів і не використовувала гаджет.

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Віцепрезидентка США та кандидатка від Демократичної партії на президентських виборах Камала Гарріс під час дебатів із суперником від республіканців Дональдом Трампом могла вдягнути гаджет, схожий на сережки. На фото, зроблених під час трансляції, начебто помітили аксесуар, заборонений правилами дебатів. Про ситуацію, яка склалася з Гарріс, розповіли на порталі LapTopMag.

Автори порталу звернули увагу на допис користувача мережі X (Twitter), який звинуватив Гарріс у порушенні правил дебатів. Користувач запідозрив, що політикиня начебто вдягнула аудіосережки і слухала підказки команди. У статті дослідили скриншоти трансляції та зображення аудіосережок, а також попередні фото політикині і зробили висновок, що такі підозри сумнівні.

Як з'ясувалося, користувач під ніком TaraBull808 зранку 11 вересня опублікував фото вуха Гарріс під час дебатів. Дописувач порівняв зображення з тим, який вигляд мають аудіосережки Nova H1 Audio і начебто помітив схожість. Він написав, що політикиня порушила правила проведення дебатів на каналі ABS News. Згідно з цими правилами, заборонено застосовувати будь-які сторонні гаджети та отримувати консультації від команди, перебуваючи на сцені під час трансляції, нагадали автори статті вимоги телеканалу.

Вибори в США - сережки, які могли бути у вухах Камали Гарріс Фото: X (Twitter) Вибори в США - скриншот дебатів Камали Гарріс Фото: X (Twitter)

На порталі відшукали попередні фото Гарріс, яка, як виявляється вже з'являлась зі схожою прикрасою у вухах. Вони зауважили, що це швидше схоже на сережки Tiffany, які фігурують на сайті політикині, ніж на Nova H1 Audio. На цій підставі підсумували, що демократка не порушувала правил і звинувачення не відповідають дійсності.

Вибори в США - Камала Гарріс в сережках, архівне фото Фото: SplashNews.com Вибори в США - аудіо-гаджет Nova H1 Audio Фото: Скриншот

У мережі можна відшукати прикрасу Tiffany, схожу на ту, яку вдягала Гарріс: орієнтовна ціна — близько 800 дол. Також є відео компанії Nova, яка презентувала свій винахід у 2023 році. Орієнтовна вартість гаджета Nova H1 Audio на порталі eBay — близько 500-600 дол.

На порталі та у соцмережі X (Twitter) Демократичної партії немає коментарів щодо обвинувачень Камали Гарріс. Серед дописів кандидатки на посаду президента США є розповідь про враження від дебатів, фрагменти спілкування з Дональдом Трампом, але не згадується питання сережок чи аудіогаджета.

На YouTube-каналі Nova є презентація аудіосережок і кожен охочий може глянути, чи схожі вони на ті об'єкти, які були у вухах Гарріс.

Вибори в США — дебати 11 вересня

Зазначимо, 11 вересня Камала Гарріс та Дональд Трамп взяли участь у дебатах на каналі ABS News. Під час дебатів Трамп заявив, що за його президентства РФ не напала б на Україну. Також він повторив тезу про те, що завершить війну протягом кількох годин після інавгурації. У відповідь Гарріс пояснила, що за правління її суперника президент Володимир Путін був би вже в Києві і готувався б напасти на Польщу. Також вона нагадала, як чинний американський уряд згуртував 50 країн на допомогу Україні.

Нагадуємо, 11 вересня до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії Девід Леммі: з'явились фото, як вони сідають в поїзд на кордоні. журналісти видання Axios оцінили шанси на те, чи дозволять Україні бити західною зброєю по РФ.