Серьги или гаджет: в сети Камалу Харрис подозревают в нарушении правил дебатов с Трампом (фото)

Во время дебатов кандидат на пост президента США Камала Харрис могла надеть в уши или серьги Tiffany за 800 долл. или аудио-гаджет Nova H1 Audio за 600 долл. Анализ предыдущих фото якобы доказал, что она не нарушила правила дебатов и не использовала гаджет.

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Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах Камала Харрис во время дебатов с соперником от республиканцев Дональдом Трампом могла надеть гаджет, похожий на серьги. На фото, сделанных во время трансляции, якобы заметили аксессуар, запрещенный правилами дебатов. О ситуации, которая сложилась с Харрис, рассказали на портале LapTopMag.

Авторы портала обратили внимание на сообщение пользователя сети X (Twitter), который обвинил Харрис в нарушении правил дебатов. Пользователь заподозрил, что политик якобы надела аудио-серьги и слушала подсказки команды. В статье исследовали скриншоты трансляции и изображения аудио-сережек, а также предыдущие фото политика, и сделали вывод, что такие подозрения сомнительны.

Как выяснилось, пользователь под ником TaraBull808 утром 11 сентября опубликовал фото уха Харрис во время дебатов. Корреспондент сравнил изображение с тем, как выглядят аудио-серьги Nova H1 Audio и якобы заметил сходство. Он написал, что политик нарушила правила проведения дебатов на канале ABS News. Согласно этим правилам, запрещено применять любые посторонние гаджеты и получать консультации от команды, находясь на сцене во время трансляции, напомнили авторы статьи требования телеканала.

Выборы в США — серьги, которые могли быть в ушах Камалы Харрис Фото: X (Twitter) Выборы в США — скриншот дебатов Камалы Харрис Фото: X (Twitter)

На портале отыскали предыдущие фото Харрис, которая, как оказывается уже появлялась с похожим украшением в ушах. Они отметили, что это скорее похоже на серьги Tiffany, которые фигурируют на сайте политика, чем на Nova H1 Audio. На этом основании подытожили, что демократ не нарушала правил и обвинения не соответствуют действительности.

Выборы в США — Камала Харрис в серьгах, архивное фото Фото: SplashNews.com Выборы в США — аудио-гаджет Nova H1 Audio Фото: Скриншот

В сети можно отыскать украшение Tiffany, похожее на то, которое надевала Харрис: ориентировочная цена — около 800 долл. Также есть видео компании Nova, которая презентовала свое изобретение в 2023 году. Ориентировочная стоимость гаджета Nova H1 Audio на портале eBay — около 500-600 долл.

На портале и в соцсети X (Twitter) Демократической партии нет комментариев по обвинениям Камалы Харрис. Среди сообщений кандидата на пост президента США есть рассказ о впечатлениях от дебатов, фрагменты общения с Дональдом Трампом, но также не упоминается вопрос сережек или аудио-гаджета.

На YouTube-канале Nova есть презентация аудио-сережек и каждый желающий может взглянуть, похожи ли они на те объекты, которые были в ушах Харрис.

Выборы в США — дебаты 11 сентября

Отметим, 11 сентября Камала Харрис и Дональд Трамп приняли участие в дебатах на канале ABS News. Во время дебатов Трамп заявил, что при его президентстве РФ не напала бы на Украину. Также он повторил тезис о том, что завершит войну в течение нескольких часов после инаугурации. В ответ Харрис объяснила, что при правлении ее соперника президент Владимир Путин был бы уже в Киеве и готовился напасть на Польшу. Также она напомнила, как действующее американское правительство сплотило 50 стран на помощь Украине.

Напоминаем, 11 сентября в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми: появились фото, как они садятся в поезд на границе. журналисты издания Axios оценили шансы на то, позволят ли Украине бить западным оружием по РФ.