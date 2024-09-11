Считает, что выиграл: Трамп отказался от идеи провести еще одни дебаты с Харрис, — СМИ

Дональд Трамп считает, что дебаты были сфальсифицированы. Камала Харрис, по его мнению, уже знала, какие вопросы ей будут задавать, так как не затягивала с ответом.

Related video

После первых теледебатов 10 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он, кажется, не настроен проводить еще одну встречу со своей оппоненткой от "демократов" Камалой Харрис. В эфире Fox News Трамп заявил, что считает, что выиграл прошедшие дебаты, сообщает CNN.

"Когда вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в еще одних дебатах", — заявил Трамп.

Важно

Скучная Камала и бравада от Трампа. Кто и почему выиграл первый раунд дебатов кандидатов в президенты США

Также Трамп считает, что Харрис якобы заранее уже знала вопросы, которые будут задавать модераторы обоим оппонентам. Поэтому, по его мнению, дебаты были "сфальсифицированы".

Важно

Трамп попал в ловушку. Почему Камалу Харрис называют победительницей дебатов

"У них было сфальсифицированное шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете, она, кажется, ужасно знакома с вопросами", — сказал Трамп.

Отметим, что ранее Трамп заявлял, что хочет провести два раунда дебатов с Камалой Харрис, поскольку именно такая программа была согласована еще во время планирования дебатов с президентом Джо Байденом до его отказа от гонки.

Напомним, во время дебатов Дональд Трамп сказал, что в Украине умирают миллионы людей, и поэтому войну нужно заканчивать. Камала Харрис отметила, Украина имеет право защищаться и благодаря поддержке Штатов и союзников продолжает противостоять РФ.

Также Фокус писал, как кандидаты в президенты США сами отреагировали на свои выступления.