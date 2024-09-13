Глушит ли ТЦК мобильную связь, чтобы военнообязанные не могли позвонить: нардеп сделал заявление

Народный депутат Сергей Евтушок заявил в NewsLIVE, что в автобусах ТЦК могут быть средства радиоэлектронной борьбы. Это означает, что военнообязанные, которых задерживают, не могут ни с кем связаться.

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Как утверждает народний депутат Сергей Евтушок, сотрудники ТЦК могли установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в своих транспортных средствах, чтобы глушить сигналы мобильной связи. Об этом сообщает ТСН.

В некоторых машинах Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) якобы установили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы блокировать мобильную связь и, как следствие, военнообязанные, которых задерживают, не могут никому позвонить. Об этом заявил народный депутат Сергей Евтушок ресурсу NewsLIVE. По его словам, уже есть "много обращений" по этому поводу.

"Где-то останавливают, включают средства РЭБ, чтобы человек не мог никуда позвонить. Силой затягивают в "бусик" и везут в ТЦК. Через два-три часа человек проходит военно-врачебную комиссию и утром уже находится на полигоне", — сказал нардеп.

По словам Евтушко, военнообязанный не может сообщить ни родственникам, ни адвокату, что с ним произошло и где он находится. В Киевском городском ТЦК СП ответили, что в Киеве во время мероприятий оповещения ТЦК работают совместно с сотрудниками полиции.

"При выявлении лиц, находящихся в розыске или не стоящих на воинском учете или нарушающих его правила, в соответствии с полномочиями полицейские предлагают проехать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в служебном транспорте", — утверждают в ТЦК.

При этом в случае сопротивления сотрудники полиции имеют право задержать такое лицо и на транспортном средстве полиции доставить в ТЦК.

"Поэтому информацией о случаях установки средств РЭБ на автомобилях полиции не владеем. Впрочем средства РЭБ могут быть установлены на некоторые автомобили, которые перевозят личный состав в другие места дислокации или учебные центры с целью сохранения жизни и здоровья людей. Поскольку во время таких перевозок есть риск поражения транспортных средств вражескими беспилотными летательными аппаратами", — добавили в Киевском ТЦК.

Также в заявлении народного депутата нет информации, о каких конкретно ТЦК и СП он говорил и о каких типах РЭБ идет речь, в том числе и по Киеву.

Относительно законности этих шагов, адвокат Марина Бекало напомнила, что действующим законодательством на должностных лиц ТЦК и СП не возлагаются полномочия осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, удерживать в помещении ТЦК и СП, отбирать собственные вещи, документы, лишать связи и применять специальные средства воздействия.

Полномочия на применение физического воздействия или специальных средств имеют только полицейские и только в трех случаях:

в случае необходимости отражения нападения, угрожающего жизни или здоровью полицейского или другого лица;

при устранении опасности при крайней необходимости;

при задержании человека, совершившего правонарушение и/или сопротивляющегося полицейскому.

"Итак, любые насильственные действия со стороны ТЦК и СП, ограничения граждан в праве на связь, принудительное задержание, применение специальных средств выходят за пределы их полномочий и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые конечно будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", — добавила Марина Бекало.

Кроме того, по действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть надлежащим образом оформлена.

Ранее мы писали о том, что ТЦК глушат связь во время задержания военнообязанного, правда ли это. Сотрудники военкоматов якобы используют РЭБы, чтобы военнообязанные не могли позвонить родственникам во время задержания. Фокус выяснил, может ли это быть правдой и насколько такие методы законны.