Чи глушить ТЦК мобільний зв'язок, щоб військовозобов'язані не могли зателефонувати: нардеп зробив заяву

Народний депутат Сергій Євтушок заявив у NewsLIVE, що в автобусах ТЦК можуть бути засоби радіоелектронної боротьби. Це означає, що військовозобов'язані, яких затримують, не можуть ні з ким зв'язатися.

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Як стверджує народний депутат Сергій Євтушок, співробітники ТЦК могли встановити засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у своїх транспортних засобах, щоб глушити сигнали мобільного зв'язку. Про це повідомляє ТСН.

У деяких машинах Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) нібито встановили засоби радіоелектронної боротьби, щоб блокувати мобільний зв'язок і, як наслідок, військовозобов'язані, яких затримують, не можуть нікому зателефонувати. Про це заявив народний депутат Сергій Євтушок ресурсу NewsLIVE. За його словами, вже є "багато звернень" з цього приводу.

"Десь зупиняють, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не могла нікуди зателефонувати. Силою затягують у "бусик" і везуть у ТЦК. Через дві-три години людина проходить військово-лікарську комісію і вранці вже перебуває на полігоні", — сказав нардеп.

За словами Євтушка, військовозобов'язаний не може повідомити ні родичам, ні адвокату, що з ним сталося і де він перебуває. У Київському міському ТЦК СП відповіли, що в Києві під час заходів оповіщення ТЦК працюють спільно зі співробітниками поліції.

"У разі виявлення осіб, які перебувають у розшуку або не стоять на військовому обліку чи порушують його правила, відповідно до повноважень поліцейські пропонують проїхати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у службовому транспорті", — стверджують у ТЦК.

При цьому в разі опору співробітники поліції мають право затримати таку особу і на транспортному засобі поліції доставити до ТЦК.

"Тому інформацією про випадки встановлення засобів РЕБ на автомобілях поліції не володіємо. Утім засоби РЕБ можуть бути встановлені на деякі автомобілі, що перевозять особовий склад в інші місця дислокації або навчальні центри з метою збереження життя та здоров'я людей. Оскільки під час таких перевезень є ризик ураження транспортних засобів ворожими безпілотними літальними апаратами", — додали в Київському ТЦК.

Також у заяві народного депутата немає інформації, про які конкретно ТЦК і СП він говорив і про які типи РЕБ ідеться, зокрема й по Києву.

Щодо законності цих кроків, адвокатка Марина Бекало нагадала, що чинним законодавством на посадових осіб ТЦК та СП не покладаються повноваження здійснювати заходи фізичного впливу чи психологічного примусу, силоміць затримувати громадян і доправляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні ТЦК та СП, відбирати власні речі, документи, позбавляти зв'язку та застосовувати спеціальні засоби впливу.

Повноваження на застосування фізичного впливу або спеціальних засобів мають тільки поліцейські і тільки в трьох випадках:

у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю або здоров'ю поліцейського чи іншої особи;

під час усунення небезпеки за крайньої необхідності;

при затриманні людини, яка вчинила правопорушення та/або чинить опір поліцейському.

"Отже, будь-які насильницькі з боку ТЦК і СП, обмеження громадян у праві на зв'язок, примусове затримання, застосування спеціальних засобів виходять за межі їхніх повноважень та можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що, звісно, матимуть кримінальні наслідки для посадовців ТЦК і СП", — додала Марина Бекало.

Крім того, за чинними нормами законодавства повноваження ТЦК і СП у частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Раніше ми писали про те, що ТЦК глушать зв'язок під час затримання військовозобов'язаного, чи правда це. Співробітники військкоматів нібито використовують РЕБи, щоб військовозобов'язані не могли зателефонувати родичам під час затримання. Фокус з'ясував, чи може це бути правдою і наскільки такі методи законні.