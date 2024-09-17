Портативные устройства Jackery: обзор новых зарядных станций и их характеристики (видео)

Лучшие устройства для портативной зарядки Jackery Explorer E1000 v2 и Jackery Explorer 240 v2 отличаются большой мощностью — некоторые имеют показатель 1500 Вт и литиевые аккумуляторы емкостью 1002 Вт*ч.

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Компания Jackery представила новые устройства портативной зарядки — с легким весом и большой мощностью их цена колеблется от всего 262 долларов США до 1 253 долларов. Об этом пишет The Independent

Зарядка Jackery Explorer E1000 v2

Портативная электростанция Explorer 1000 v2 идеально подходит для обеспечения достаточной мощности для основных электрических приборов, таких как холодильники, чайники и микроволновые печи. Устройство имеет литиевый аккумулятор емкостью 1002 Вт*ч (46,4 Ач), постоянной мощностью 1000 Вт и импульсной мощностью 2000 Вт. Также он имеет два USB-C, два USB, одна автомобильная розетка постоянного тока и две розетки переменного тока 230 В. Его цена варьируется от 989 до 1 253 долларов.

Кроме того его компактный дизайн (247 мм x 224 мм x 327 мм) и вес всего 11 кг делают устройство крайне портативным. Он идеально переносится и достаточно прочен, чтобы выдержать жизнь в дороге.

Аккумулятор E1000 v2 LiFePO4 способен работать в течение 4000 циклов с 70% емкости (что составляет до 10 лет ежедневного использования), и он имеет порты USB-A/C с зарядным кабелем переменного тока в комплекте. Эта электростанция также имеет различные функции безопасности, включая Jackery ChargeShield 2.0, что делает ее надежным продуктом независимо от того, находитесь ли вы в лагере на открытом воздухе или используете ее в качестве резервного источника питания дома.

Jackery Explorer E1000 v2

Зарядная станция Jackery Explorer 240 v2

При весе всего 3.4 кг достаточно легкое, это устройство обладает удивительной мощностью — его емкость в 256 Вт-ч позволяет заряжать телефон мощностью 29 Вт 11 раз или поддерживать освещение лампы мощностью 5 Вт в течение 21 часа.

Как и Jackery Explorer E1000 v2, его можно заряжать от настенной розетки переменного тока (2 часа), автомобиля (5 часов) или солнечной энергии (5 часов с солнечной панелью Jackery мощностью 80 Вт). Часовая флеш-зарядка может осуществляться с помощью приложения, которое можно подключить через Bluetooth и Wi-Fi.

Он оснащен пятью портами, включая USB-A и USB-C, а также имеет светодиодную подсветку и ЖК-экран, что делает его удобным в кемпинге ночью. Его источник бесперебойного питания (UPS) имеет время отклика менее 20 мс, обеспечивая плавное переключение питания для ноутбуков и других устройств, требующих непрерывной работы. Это означает, что вы будете работать без потери важных данных во время отключений электроэнергии.

Аккумулятор Jackery Explorer 240 v2 выдерживает 3000 циклов, он безопасный и ударопрочный. Если вы ищете прочный, надежный источник энергии, тогда эта электростанция предоставит вам хороший запас. Он также поставляется с кабелем для зарядки переменного тока. Его можно купить от 262 доллара.

Jackery Explorer 240 v2

Ранее мы писали о лучших зарядных станциях украинского производства. Многие украинцы задаются вопросом, где купить портативные зарядные станции в Украине. Помимо дорогих зарубежных моделей, на рынке представлены и отечественные, большинство из которых не уступают импортным аналогам, но стоят дешевле.