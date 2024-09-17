Портативні пристрої Jackery: огляд нових зарядних станцій та їхні характеристики (відео)

Найкращі пристрої для портативної зарядки Jackery Explorer E1000 v2 та Jackery Explorer 240 v2 відрізняються великою потужністю — деякі мають показник 1500 Вт та літієві акумулятори місткістю 1002 Вт*г.

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Компанія Jackery представила нові пристрої портативної зарядки — із легкою вагою та великою потужністю їхня ціна коливається від всього 262 доларів США до 1 253 доларів. Про це пише The Independent

Зарядка Jackery Explorer E1000 v2

Портативна електростанція Explorer 1000 v2 ідеально підходить для забезпечення достатньої потужності для основних електричних приладів, таких як холодильники, чайники та мікрохвильові печі. Пристрій має літієвий акумулятор ємністю 1002 Вт*г (46,4 Аг), постійною потужністю 1000 Вт та імпульсною потужністю 2000 Вт. Також він має два USB-C, два USB, одна автомобільна розетка постійного струму та дві розетки змінного струму 230 В. Його ціна варіюється від 989 до 1 253 долара.

Крім того його компактний дизайн (247 мм x 224 мм x 327 мм) і вага всього 11 кг роблять пристрій вкрай портативним. Він ідеально переноситься і досить міцний, щоб витримати життя в дорозі.

Акумулятор E1000 v2 LiFePO4 здатний працювати протягом 4000 циклів із 70% ємності (що становить до 10 років щоденного використання), і він має порти USB-A/C із зарядним кабелем змінного струму в комплекті. Ця електростанція також має різні функції безпеки, включаючи Jackery ChargeShield 2.0, що робить її надійним продуктом незалежно від того, чи ви в таборі на відкритому повітрі, чи використовуєте її як резервне джерело живлення вдома.

Jackery Explorer E1000 v2

Зарядна станція Jackery Explorer 240 v2

При вазі всього 3.4 кг досить легкий, цей пристрій має дивовижну потужність – його ємність у 256 Вт-год дозволяє заряджати телефон потужністю 29 Вт 11 разів або підтримувати освітлення лампи потужністю 5 Вт протягом 21 години.

Як і Jackery Explorer E1000 v2, його можна заряджати від настінної розетки змінного струму (2 години), автомобіля (5 годин) або сонячної енергії (5 годин із сонячною панеллю Jackery потужністю 80 Вт). Годинна флеш-зарядка може здійснюватися за допомогою програми, яку можна підключити через Bluetooth і Wi-Fi.

Він оснащений п’ятьма портами, включаючи USB-A та USB-C, а також має світлодіодне підсвічування та РК-екран, що робить його зручним у кемпінгу вночі. Його джерело безперебійного живлення (UPS) має час відгуку менше 20 мс, забезпечуючи плавне перемикання живлення для ноутбуків та інших пристроїв, які потребують безперервної роботи. Це означає, що ви працюватимете без втрати важливих даних під час відключень електроенергії.

Акумулятор Jackery Explorer 240 v2 витримує 3000 циклів, він безпечний і ударостійкий. Якщо ви шукаєте міцне, надійне джерело енергії, тоді ця електростанція надасть вам хороший запас. Він також поставляється з кабелем для зарядки змінного струму. Його можна купити від 262 долара.

Jackery Explorer 240 v2

Раніше ми писали про найкращі зарядні станції українського виробництва. Багато українців ставлять собі питання, де купити портативні зарядні станції в Україні. Крім дорогих зарубіжних моделей, на ринку представлені й вітчизняні, більшість з яких не поступаються імпортним аналогам, але коштують дешевше.