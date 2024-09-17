В Китае представили громадную батарею на 8 МВт*ч: рассчитана на 16 000 циклов, весит 50 тонн

Аккумулятор с рекордной плотностью хранения энергии в 440 Вт*ч/л позволит поддерживать стабильную поставку энергии от возобновляемых источников.

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Китайская Envision Energy представила на выставке Electrical Energy Storage Alliance (EESA), сетевую систему хранения энергии емкостью 8 МВт*ч, которая помещается в стандартный 6-метровый контейнер. Об этом пишет портал ESS News.

Как отмечают в издании, новый аккумулятор имеет плотность энергии более 440 Вт*ч/л, что делает его лидером в отрасли и выводит плотность хранения энергии на новый уровень. Батарея использует литий-железо-фосфатные элементы емкостью 700 А*ч от японской компании AESC и рассчитана на 16 000 циклов заряда-разряда. Весит такой контейнер 50 тонн.

Аккумулятор от Envision Energy Фото: Envision Energy

"Мы совершили огромный скачок с аккумуляторных элементов емкостью 315 Ач, которые использовались в наших продуктах предыдущего поколения, до 700 Ач, и мы сделали это, чтобы снизить стоимость на системном уровне", — отметил представитель компании Envision Energy.

Аккумулятор от Envision Energy Фото: Envision Energy

Диапазон напряжения новой батареи составляет от 1500 до 2000 В. Продолжительность хранения энергии можно настроить от двух до восьми часов.

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Как отмечает New Atlas, кратковременная продолжительностью зарядки играет решающую роль в балансировке возобновляемых источников энергии, так как позволяет сохранять излишки электроэнергии при высоком производстве, и отдавать электроэнергию, когда производство снижается. Это дает возможность поддерживать стабильную поставку электроэнергии. Эксперты также отметили, что из-за этого при 16 000 жизненных циклов батарея прослужит всего чуть более трех с половиной лет.

Напомним, объединив цемент с проводящей сажей, исследователи из Массачусетского технологического института создали твердый материал, способный сохранять энергию без проводов и аккумуляторов.

Также сообщалось, что исследователи из Техасского университета A&M сделали значительный прорыв в разработке простых композитных материалов, которые могут хранить энергию в виде тепла.