У Китаї представили величезну батарею на 8 МВт*год: розрахована на 16 000 циклів, важить 50 тонн

Акумулятор із рекордною щільністю зберігання енергії в 440 Вт*год/л дасть змогу підтримувати стабільне постачання енергії від відновлюваних джерел.

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Китайська Envision Energy представила на виставці Electrical Energy Storage Alliance (EESA) мережеву систему зберігання енергії місткістю 8 МВт*год, яка поміщається в стандартний 6-метровий контейнер. Про це пише портал ESS News.

Як зазначають у виданні, новий акумулятор має щільність енергії понад 440 Вт*год/л, що робить його лідером у галузі та виводить щільність зберігання енергії на новий рівень. Батарея використовує літій-залізо-фосфатні елементи місткістю 700 А*год від японської компанії AESC і розрахована на 16 000 циклів заряду-розряду. Важить такий контейнер 50 тонн.

Акумулятор від Envision Energy Фото: Envision Energy

"Ми зробили величезний стрибок з акумуляторних елементів місткістю 315 Ач, які використовувалися в наших продуктах попереднього покоління, до 700 Ач, і ми зробили це, щоб знизити вартість на системному рівні", — зазначив представник компанії Envision Energy.

Акумулятор від Envision Energy Фото: Envision Energy

Діапазон напруги нової батареї становить від 1500 до 2000 В. Тривалість зберігання енергії можна налаштувати від двох до восьми годин.

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Як зазначає New Atlas, короткочасна тривалість зарядки відіграє вирішальну роль у балансуванні поновлюваних джерел енергії, адже дає змогу зберігати надлишки електроенергії під час високого виробництва, і віддавати електроенергію, коли виробництво знижується. Це дає можливість підтримувати стабільне постачання електроенергії. Експерти також зазначили, що через це за 16 000 життєвих циклів батарея прослужить лише трохи понад три з половиною роки.

Нагадаємо, об'єднавши цемент із провідною сажею, дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили твердий матеріал, здатний зберігати енергію без дротів і акумуляторів.

Також повідомлялося, що дослідники з Техаського університету A&M зробили значний прорив у розробленні простих композитних матеріалів, які можуть зберігати енергію у вигляді тепла.