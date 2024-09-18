Новое слово в технике: в Китае создали крупнейший в мире накопитель энергии "маховик"

Установка имеет выходную мощность 30 МВт и оснащена 120 высокоскоростными магнитно-левитационными маховиками.

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Компании China Energy Construction Shanxi Power Engineering Institute и Shanxi Electric Power Construction Company создали электростанцию мощностью 30 МВт. Это — первый в Китае проект по хранению энергии на основе маховика, подключенного к сети, и крупнейшим в мире, пишет PV Magazine.

Поставщиком технологий для устройства была BC New Energy, а основным инвестором — Shenzhen Energy Group.

Установка имеет выходную мощность 30 МВт и оснащена 120 высокоскоростными магнитно-левитационными маховиками. Каждые 10 маховиков образуют блок накопления энергии и регулирования частоты. При этом всего 12 блоков накопления энергии и регулирования частоты образуют массив, который подключен к электросети на уровне напряжения 110 кВ.

Устройство позволяет новаторское и более технологичное использование полузаглубленной подземной системы скважин, предназначенной для обеспечения безопасной среды для эксплуатации, гидроизоляции, охлаждения и обслуживания маховика.

Технология хранения энергии маховиком — это форма механического хранения энергии, которая работает путем ускорения ротора (маховика) до очень высокой скорости и поддержания энергии в системе в виде кинетической энергии.

По сравнению с другими технологиями хранения механической энергии, такими как гидронасос и сжатый воздух, хранение маховиком имеет более высокую плотность энергии и мощности, более высокую эффективность и быстрый отклик.

Ранее мы писали о том, что уникальный преобразователь энергии волн сделали похожим на "летающую тарелку". Устройство оснащено плавучим приводом, который генерирует "зеленое" электричество из движения волн.