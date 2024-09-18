Цветная лампочка, созданная благодаря предсказанию Теслы, оказывает особый эффект на разум

Ученые выяснили, что синий свет от светодиодов негативно влияет на здоровье человека, вызывая бессонницу и проблемы со зрением.

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Исследователи из Хьюстонского университета, получившие грант от Национального научного фонда США, разработали новый тип светодиода, который излучает более низкие уровни синего спектра, но без ущерба для качества света. Об этом пишет ecoticias.com.

Светодиодные лампочки пользуются спросом, поскольку они более эффективны, чем обычные лампы накаливания. Им требуется меньше энергии и времени, чтобы начать излучать свет, а также они имеют более длительный срок службы. Однако есть и существенный недостаток — излучаемый им синий свет негативно влияет на здоровье глаз, а также на качество сна. Это происходит потому, что синий свет мешает выработке гормона мелатонина, который контролирует сон и бодрствование у людей в ночное время. В результате, люди могут испытывать беспокойство, страдать от бессонницы и головных болей. Что касается проблем со зрением, то из-за синего свечения глаза перенапрягаются и человек испытывает дискомфорт.

Желание исправить эти проблемы ускорило поиск жизнеспособных решений, которые минимизируют или устраняют синий свет, сохраняя при этом полезность светодиодов. Ученые создали прототип лампы, где синие светодиоды используются в сочетании с желтыми люминофорами для достижения стандартного белого света, эквивалентного дневному. Предыдущие попытки сократить воздействие синего света не имели успеха, так как исследователи вводили красный люминофор. Исследователи смогли еще больше усовершенствовать этот метод, синтезировав новый люминесцентный кристаллический люминофор с европием. При включении в фиолетовый светодиод этот люминофор помогал добиться теплого белого света, но без "вредного" синего спектра.

Ранее мы писали о том, что ученые создали светодиоды, яркость которых в 1000 раз большей, чем OLED. На основе PeLED разработают полупроводниковые лазеры, которые можно будет применить в сфере медицины, электроники, легкой и тяжелой промышленности.