Кольорова лампочка, створена завдяки передбаченню Тесли, має особливий ефект на розум

Учені з'ясували, що синє світло від світлодіодів негативно впливає на здоров'я людини, спричиняючи безсоння і проблеми із зором.

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Дослідники з Х'юстонського університету, які отримали грант від Національного наукового фонду США, розробили новий тип світлодіода, який випромінює нижчі рівні синього спектра, але без шкоди для якості світла. Про це пише ecoticias.com.

Світлодіодні лампочки користуються попитом, оскільки вони більш ефективні, ніж звичайні лампи розжарювання. Їм потрібно менше енергії і часу, щоб почати випромінювати світло, а також вони мають більш тривалий термін служби. Однак є й істотний недолік — випромінюване ними синє світло негативно впливає на здоров'я очей, а також на якість сну. Це відбувається тому, що синє світло заважає виробленню гормону мелатоніну, який контролює сон і неспання у людей в нічний час. Як наслідок, люди можуть відчувати занепокоєння, страждати від безсоння і головного болю. Що стосується проблем із зором, то через синє світіння очі перенапружуються і людина відчуває дискомфорт.

Бажання виправити ці проблеми прискорило пошук життєздатних рішень, які мінімізують або усувають синє світло, зберігаючи при цьому корисність світлодіодів. Вчені створили прототип лампи, де сині світлодіоди використовуються в поєднанні з жовтими люмінофорами для досягнення стандартного білого світла, еквівалентного денному. Попередні спроби скоротити вплив синього світла не мали успіху, оскільки дослідники вводили червоний люмінофор. Дослідники змогли ще більше вдосконалити цей метод, синтезувавши новий люмінесцентний кристалічний люмінофор з європієм. При включенні у фіолетовий світлодіод цей люмінофор допомагав домогтися теплого білого світла, але без "шкідливого" синього спектра.

Раніше ми писали про те, що вчені створили світлодіоди, яскравість яких у 1000 разів більша, ніж OLED. На основі PeLED розроблять напівпровідникові лазери, які можна буде застосувати у сфері медицини, електроніки, легкої та важкої промисловості.