Технология SuperSonic может полностью зарядить смартфон менее чем за 5 минут (видео)

Чтобы зарядное устройство достигло такой высокой скорости, разработчикам пришлось создать сверхтонкую батарею из четырех частей, которая складывается пополам. Каждая часть аккумулятора может заряжаться по отдельности.

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Компания Realme представила свою систему быстрой зарядки SuperSonic мощностью 320 Вт на мероприятии в Шэньчжэне (КНР). Она может зарядить аккумулятор емкостью 4400 мАч с 0% до 100% примерно за 4,5 минуты, пишет msn.com.

Realme представила несколько новых технологий на том же мероприятии, но обозреватель Ben's Gadget Reviews (@bensgadgetreviews), назвал зарядное устройство "звездой шоу" в своем ролике на YouTube.

Чтобы прибор достиг такой высокой скорости, разработчикам пришлось создать сверхтонкую батарею из четырех частей, которая складывается пополам. Он отметил, что каждая часть аккумулятора может заряжаться по отдельности. Трансформатор напряжения "AirGap" обеспечивает безопасность системы, сохраняя напряжение отдельно от батареи.

Однако, как отметил блогер, десятки миллионов устройств уже используют быструю зарядку SuperVOOC, разработанные материнской компанией Realme — Oppo.

"Я не слышал ни об одном серьезном инциденте с этой быстрой зарядкой", — сказал Бен. — "Я лично использую устройство, работающее по стандарту SuperVOOC в течение многих лет без проблем".

Системы быстрой зарядки не просто удобны: при коммерциализации и дальнейшем развитии они могли бы помочь перейти к технологиям, которые в конечном итоге экономят деньги потребителей, одновременно уменьшая загрязнение, вызывающее повышение температуры окружающей среды.

Дополнительная информация о потенциальных применениях системы быстрой зарядки Realme SuperSonic отсутствует, но Бен предположил, что она может быть доступна в следующем году.

Ранее мы писали о секретах стандартов быстрой зарядки от Xiaomi, Huawei, Samsung. Стандарты Quick Charge, VOOC, SuperCharge, HyperCharge и др. имеют мощность до 240 Вт и позволяют напитать гаджеты до 100% за 8 минут. Рассмотрим каждый из них и подробно проанализируем принципы работы.

Также сообщали о зарядном устройстве Realm 300W, которое напитает смартфон от 0% до 100% менее чем за 10 минут. Зарядка мощностью 300 Вт превосходит продукт предыдущего поколения, представленный в феврале 2023 года, на 240 Вт.