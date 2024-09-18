Технологія SuperSonic може повністю зарядити смартфон менш ніж за 5 хвилин (відео)

Щоб зарядний пристрій досяг такої високої швидкості, розробникам довелося створити надтонку батарею з чотирьох частин, яка складається навпіл. Кожна частина акумулятора може заряджатися окремо.

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Компанія Realme представила свою систему швидкої зарядки SuperSonic потужністю 320 Вт на заході в Шеньчжені (КНР). Вона може зарядити акумулятор ємністю 4 400 мАг з 0% до 100% приблизно за 4,5 хвилини, пише msn.com.

Realme представила кілька нових технологій на тому ж заході, але оглядач Ben's Gadget Reviews (@bensgadgetreviews), назвав зарядний пристрій "зіркою шоу" у своєму ролику на YouTube.

Щоб прилад досяг такої високої швидкості, розробникам довелося створити надтонку батарею з чотирьох частин, яка складається навпіл. Він зазначив, що кожна частина акумулятора може заряджатися окремо. Трансформатор напруги "AirGap" гарантує безпеку системи, зберігаючи напругу окремо від батареї.

Однак, як зазначив блогер, десятки мільйонів пристроїв уже використовують швидку зарядку SuperVOOC, розроблену материнською компанією Realme — Oppo.

"Я не чув про жоден серйозний інцидент із цією швидкою зарядкою", — сказав Бен. — "Я особисто використовую пристрій, що працює за стандартом SuperVOOC протягом багатьох років без проблем".

Системи швидкого заряджання не просто зручні: у разі комерціалізації та подальшого розвитку вони могли б допомогти перейти до технологій, які зрештою заощаджують гроші споживачів, одночасно зменшуючи забруднення, що спричиняє підвищення температури довкілля.

Додаткова інформація про потенційні застосування системи швидкого заряджання Realme SuperSonic відсутня, але Бен припустив, що вона може бути доступна наступного року.

Раніше ми писали про секрети стандартів швидкої зарядки від Xiaomi, Huawei, Samsung. Стандарти Quick Charge, VOOC, SuperCharge, HyperCharge та інші мають потужність до 240 Вт і дають змогу наситити гаджети до 100% за 8 хвилин. Розглянемо кожен із них і детально проаналізуємо принципи роботи.

Також повідомляли про зарядний пристрій Realm 300W, який наситить смартфон від 0% до 100% менш ніж за 10 хвилин. Зарядка потужністю 300 Вт перевершує продукт попереднього покоління, представлений у лютому 2023 року, на 240 Вт.