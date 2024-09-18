Стали известны новые подробности о гибели батискафа Titan и его экипажа (видео)

Пять человек, включая двух известных британских бизнесменов, погибли, на подлодке Titan которая взорвалась под водой в прошлом году. Опубликовано первое видео после крушения.

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Береговая охрана CША опубликовала кадры гибели подлодки Titan после его смертоносного взрыва в июне 2023 года. На борту было пятеро людей. Об этом пишет The Independent.

Береговая охрана США опубликовала видео, на котором впервые показан подводный аппарат Titan после его смертоносного взрыва в июне 2023 года. На видео можно увидеть сломанный хвостовой конус на дне Атлантического океана, а вокруг конуса видны фрагменты судна. Изображения были представлены, когда власти открыли публичные слушания по делу о гибели пяти человек, находившихся на борту.

На слушаниях Береговой охраны США по делу о катастрофическом глубоководном путешествии к месту крушения "Титаника", Дэвид Локридж, бывший директор OceanGate — американской компании по подводным работам, которая разработала судно, — дал показания. Он сказал, что у него "нет никакой уверенности" в надежности конструкции Titan. Локридж также заявил комиссии по расследованиям, что "все стандартизированные правила и положения" были нарушены, поскольку компания изо всех сил пыталась протолкнуть запуск в целях получения прибыли.

Гибель подводной лодки Titan

"Было неизбежно, что что-то должно было произойти. Вопрос был только в том, когда это произойдет", — добавил Локридж. Он — один из 10 бывших сотрудников OceanGate среди 24 свидетелей, дающих показания на двухнедельном слушании, которое возобновится в четверг.

Береговая охрана также опубликовала видео крушения подлодки Titan. На кадрах видно, как ее искореженный хвостовой конус лежит на дне океана. Видео, снятое 22 июня 2023 года, стало "убедительным доказательством катастрофической потери" на борту судна, говорится в сообщении Береговой охраны.

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